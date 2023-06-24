新作《珍愛硬起來》即將上映的奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯自曝她一路走來，在影壇與其他演員共事的心得，其中讓她大感震撼的就是被稱作體重「能伸能縮」的前任「蝙蝠俠」克里斯丁貝爾，儘管珍妮佛是影史上第二年輕的奧斯卡影后，但她還是被對方的「方法演技」震懾到不行。

珍妮佛當年拿下奧斯卡獎時才22歲，被稱作「天才」，而她卻在目睹克里斯丁貝爾演戲時，感到「壓力山大」。這也情由可原，畢竟「方法演技」就是真實去揣摩角色的職業、生活方式、情緒，甚至模擬角色的生活方式，珍妮佛直言：「我分不出來克里斯丁什麼時候是在演戲，什麼時候是在當自己，導致我不知道怎麼應對。」但她而後發現，克里斯丁並不是一直都在角色狀態內，最厲害的是，他隨時隨地都可以進入角色，珍妮佛也在隨後補充：「跟克里斯丁合作可以學到很多，我從他身上也學到了該在什麼時候進入角色。」

許多知名演員，例如金凱瑞、尼可拉斯凱吉、艾爾帕西諾、黃秋生都是方法派演技的支持者，但方法演技隨之而來的副作用也很多，很多演員都因太過入戲無法抽離而需要接受心理輔導；甚至也有不少案例是因爲了角色而過度減重、增重而對身體造成過大負擔。