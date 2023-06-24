人氣男星炎亞綸近日被網紅耀樂爆料，他16歲時遭炎亞綸強制發生性行為，還有要求拍性愛影片最後外流，儘管炎亞綸發道歉文且現身耀樂記者會鞠躬道歉，仍未平息風波。炎亞綸過去影片也都被挖出重新檢視，他在《後菜鳥的燦爛時代》殺青宴上，被發現無視曾之喬兩度拒絕強吻，再度引起網友爭論。

炎亞綸因舊愛爆料他硬上、偷拍性愛片，造成他形象翻車，而網友也翻出他過去的作品或影片，試圖找更多他的真面目；而炎亞綸與曾之喬合作主演電視劇《後菜鳥的燦爛時代》，兩人男帥女美又有CP感，當時開播後收視好又有高討論度。

不過，有網友挖出《後菜鳥的燦爛時代》殺青宴影片，炎亞綸向曾之喬敬酒時，女方只想喝一口他卻開出附加條件，「可是妳要親我一下」，讓她面露難色直言「條件怎麼這麼難」，隨後婉轉拒絕，「私底下只親男朋友的」，沒想到炎亞綸卻說，「所以妳要跟我交往嗎？」。

炎亞綸的回應讓曾之喬很尷尬只能苦笑，她馬上表示，「我現在不是鍾雨棠（劇中角色）」，暗喻他們現在並非劇中情侶關係，又拒絕了一次。沒想到炎亞綸直接乾了手上的酒，雙手捧起曾之喬的臉頰親下去，讓身邊的人都發出尖叫聲，曾之喬也是一臉驚魂未定。

短短幾分鐘的影片再度讓網友出現各種意見，有人認為炎亞綸不太禮貌，曾之喬明顯不願意，但有粉絲則力挺炎亞綸，稱兩人關係好，不該看片段畫面下定論，「要看就看殺青宴全程」、「她們也有叫炎亞綸脫衣服，給摸腹肌啊」。

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