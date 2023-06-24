沈文程日前被爆烏龍死訊，他在第一時間透過視訊現身回應，表示自己好好的，他今（24日）在TICC舉辦演唱會，開唱前接受媒體訪問，他笑說已被嘉賓吳宗憲虧「你的新聞也不惶多讓」，也透露自己當時在溪邊接了將近30通電話，第一時間知道消息也沒有生氣，只覺得很好笑，怎麼可能會有這種事。

沈文程表示6月5日生日前一天在溪邊釣魚，結果從大石頭上翻了一圈掉到水裡，人沒什麼事，起來才發現左手就腫起來了，他自認算幸運「應該是用這件事（墜溪）擋了一些厄運」；另外一次也是騎車跑山，半路犁田排氣管壓在右小腿上，爬起來後，還是一跛一跛的跑去釣魚，才用面速力達母自己厚敷，讓傷口自己好。還有一次他出外景時被虎頭蜂的毒液噴到眼睛，後來下山用牙膏敷在眼睛旁邊一圈，痛了3天才好。

聊起有沒有關心吳宗憲，沈文程笑說剛剛彩排，一見到憲哥就笑他「也中陷阱了」，但憲哥看起來心情還不錯，還會笑他「說來看我還在不在」；而另一位嘉賓Lulu的師父黃子佼也捲入性騷風波，沈文程苦笑表示，我相信她很擔心啦，但她都沒有表現出來。