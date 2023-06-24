朱姓健身教練昨(23)日在台中一間摩鐵爆走在東西，警方獲報後前往將朱男強制上銬送醫。（翻攝自記者爆料網）

端午連假大家開心出遊，然而台中警方於昨(23)日晚間獲報，七期有間摩鐵發生疑一對住房旅客爭吵事件，經警方到場後，一眼就認出是之前大鬧桃園的朱姓健身教練，由於擔憂朱男有自傷疑慮，便將朱男強制送醫；林女事後也強調雙方沒有吵架，是丈夫因壓力太大，再加上好幾天沒睡，並心疼她被網路霸凌，一時情緒起來才砸東西，她後來也在社群網站發文坦承，當時有賞丈夫3耳光，並認了當下雙方精神狀況都不好。

建身教練朱姓男子和新婚妻子到台中1間摩鐵入住後，疑雙方爭吵，朱男一時情緒起來在摩鐵房內砸東西，妻子只好報警求協助，員警到場後，先是安撫朱男的失控情緒，並且對朱男喊著「我們先建立起友好的友誼」，後來朱男也乖乖地配合警方上銬送醫，並未與警方有發生衝突的狀況。

事發之後，林女表示因為丈夫最近壓力很大，好長一段時間沒好好睡覺，再加上仍持續收到網友對2人網路霸凌、攻擊，丈夫一時情緒起來才出現砸東西情形，並非外傳2人在吵架，她也感謝警方和醫護人員耐心幫忙，很抱歉造成大家的恐慌。

據悉，後來林女也在社群網站IG發文，她指出會報警是因為2人精神狀況都不好，還動手賞了丈夫3個耳光，也說當時很難過也很生氣，也很感謝台中的警察還有榮總急診醫護人員，並提到丈夫沒有受傷，也沒有皮肉傷，2人已經和好了。

林女也表示，和朱男已經順利平安回到家，非常感謝這段時間幫助她們的人，「他(朱男)現在睡的很安穩」，對於這段時間社會發生很多難過的事情，也許每個人都手足無措，但希望大家都可以勇敢求助，停止鄉愿，情緒的傷害不亞於肉體上的病變。