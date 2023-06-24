屏東遺構公園空翔區24日正式啟用，園區內無法修復的日式建築，在知名創作人方文山、在地年輕藝術家鄭雋等人的巧思下，全部華麗轉身被保留下來。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東遺構公園空翔區24日正式啟用，園區內無法修復的日式建築，在知名創作人方文山、在地年輕藝術家鄭雋等人的巧思下，全部華麗轉身被保留下來。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東遺構公園空翔區24日正式啟用，園區內無法修復的日式建築，在知名創作人方文山、在地年輕藝術家鄭雋等人的巧思下，全部華麗轉身被保留下來。（謝佳潾攝）

屏東遺構公園空翔區24日正式啟用，園區內無法修復的日式建築，在知名創作人方文山、在地年輕藝術家鄭雋等人的巧思下，全部華麗轉身被保留下來。（謝佳潾攝）

屏東遺構公園空翔區24日正式啟用，園區內無法修復的日式建築，在知名創作人方文山、在地年輕藝術家鄭雋等人的巧思下，全部華麗轉身被保留下來。（謝佳潾攝）

屏東遺構公園空翔區24日正式啟用，園區內無法修復的日式建築，在知名創作人方文山、在地年輕藝術家鄭雋等人的巧思下，全部華麗轉身被保留下來。（謝佳潾攝）

由屏縣府打造的全國首座遺構公園，繼去年開放得勝區後，空翔區也在24日晚間正式啟用，園區內無法修復的日式建築，在知名創作人方文山、在地年輕藝術家鄭雋等人的巧思下，全部華麗轉身被保留下來，斷垣殘壁重新賦予新生命，縣長周春米不禁讚嘆：「日夜有不同fu！」

以解構老建築樣貌結合現代藝術裝置的遺構公園，是屏縣府領先全國首創的巧思，不僅保留歷史紋理，還透過設計美學讓斷垣殘壁化身成別有風味的地景藝術，去年得勝區開放後，令人驚豔不已，無不期待空翔區的啟用。

今年6月，縣府文化處捎來好消息，空翔區已修復完工，當中無法修復的日式建築，在知名創作人方文山、光陰製造所、李昕、以及在地3位年輕藝術家王昱奇、拉夫拉斯‧馬帝靈、鄭雋等人創作下保留下來，就地取材運用眷村舊有材料再造新藝術情境。

文化處指出，方文山設計的《關於土地的建築記憶》大量使用老式鐵窗花、水泥花磚、彩色玻璃窗等復古建材及早期施工法，令人彷彿看到時空背景的演進，重新喚起屬於過往的記憶，這些建築除保留了它過去的面貌，也成為這塊土地的見證，讓參訪者可以回顧並體驗過去的生活風貌。

至於鄭雋創作的《視界、交織》、王昱奇的《窗看窗》、以及拉夫拉斯‧馬帝靈的《燕囍》，都是透過各自擅長的藝術手法，呈現新舊交融的空間美學與建築背後的故事。當中《奔月》使用環形鐵件來詮釋月亮的光量，超長水道象徵著星球之間的連結，而貓咪就像是派往月球的使者，讓充滿著能量的悠光盡情灑落在這片遺構大地。

縣府相當重視空翔區的啟用，當晚邀請種子舞團與LA Voix d'AMiS藝術樂坊合作共創《籬笆外的卡門》午夜版歌舞劇，以遺構公園為景，演繹1960年代屏東眷村故事，吸引觀眾跟隨舞者展演穿梭於各角落，在夏夜星空下感受美麗的人文歷史。

周春米表示，勝利星村為多元文創品牌匯聚的商圈，串連周邊遺構公園，成為文化觀光的熱門景點，未來更期待成為表演藝術者創作發表的場域，創造屬於屏東的藝文日常。