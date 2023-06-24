信賴台灣之友會海外分會，繼上週菲律賓與科羅拉多州分會後，馬來西亞及寮國分會也於今日成立，前民進黨主席卓榮泰代表賴清德出席成立大會，卓榮泰致詞表示，這次總統大選有3項重大意義，分別是台灣命運的關鍵、延續本土政權與小英的執政價值。希望大家相挺賴清德，向國際社會傳達，「台灣會永遠站在民主陣營的一邊」。

民進黨馬來西亞新住民立委羅美玲更呼籲現場的僑胞、台商朋友，明年1月13日，一定要帶著家人，一起回到台灣，投下神聖的一票。

馬來西亞及寮國信賴台灣之友會今天於吉隆坡賓樂雅臻選酒店（PARKROYAL COLLECTION）舉行，寮國台商會長黃新棟等逾百名台商也現身力挺。

卓榮泰致詞指出，台灣位居印太民主大同盟關鍵位置，若出現破口，將讓中共往東向太平洋暢行無阻，這次總統大選不僅是台灣命運關鍵，也是世界民主對抗共產極權的命運關鍵。

他說，台灣所有的努力是要讓全世界看到台灣，讓國際社會信任台灣是民主國家，因此對內要選出信賴台灣的候選人，對外要向國際社會強調台灣將永遠站在民主陣營這一邊。

大馬台灣商會聯合總會長林凱民表示，中華民國作為亞洲地區第一個民主國家，民主與人權是台灣立國的基礎，更是台灣人民多年來一直追求與珍惜的價值觀。從1990年代開始，台灣展開全面性政治改革，尤其是完成總統直接民選與國會全面改選等成就，是台灣民主化的關鍵歷程。明年2024年的總統選舉，他希望台灣能選出一位最好的領導人。

羅美玲表示，今天很高興回到馬來西亞，她是馬來西亞女兒，也看到很多來馬來西亞奮鬥多年的台商，其中很多都是我多年的好友，今天大家非常熱情，表達對賴副總統的支持。

民進黨立委邱議瑩表示，今天來到吉隆坡參加馬來西亞信賴之友會成立，現場非常多的台商，開車三、四個小時，有的甚至搭飛機三個多小時來到吉隆坡，為的就是表達對賴清德的支持，大家也都紛紛踴躍的想要在今年年底趕快完成機票的訂位，能夠回到台灣投票，能夠支持賴清德，也希望更多海外的台商、僑胞朋友，大家一定返鄉投票，支持賴清德、信賴台灣、支持台灣、守護台灣。