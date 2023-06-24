俄羅斯商人普里格津創設的傭兵組織瓦格納（Wagner），24日以討伐俄軍高層、為人民而戰為名，越過烏克蘭東部邊境、攻入俄羅斯西南部羅斯托夫州，直搗俄國南部軍區總部頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）。俄國總統普丁直斥這是叛國行徑、揚言嚴懲。

台灣時間20日傍晚7時45分左右，可追蹤全球空中航班動態的網站flightradar24顯示，普丁總統專機之一已升空，航班號「RSD967」，機型為伊留申96（ILYUSHINI Il-96 300PU），目的地未顯示。

flightradar24網站顯示，普丁總統專機24日已升空。（翻攝flightradar24網站）

➡️Reports - Aircraft belonging to Russia's presidency appears to be flying towards St Petersburg, as the Kremlin says Putin is still in Moscow.

➡️Report - Russian independent media "that a riot broke out inside one of Moscow’s prisons. Inmates are one of Prigozhin’s main power… pic.twitter.com/lvaBSN0w3q — BreakinNewz (@BreakinNewz01) June 24, 2023

不過，俄羅斯新聞社（RIA）報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，普丁（Vladimir Putin）正在克宮內辦公當中。

普丁的專機不只一架。外媒曾報導，去年5月俄羅斯在莫斯科舉辦「二戰勝利日」閱兵儀式前夕，有「空中克里姆林宮」之稱的伊留申-80（Il-80）飛機悄悄飛過莫斯科上空，據信是為參加閱兵彩排。這是2010年來這架神祕的總統專機首次在這項活動現身。據說這架飛機在1985年首次飛行，當時蘇聯尚未解體，經過大幅修改後，1987年交機，1992年開始執勤後，西方媒體才得知相關資訊。

除了「空中克里姆林宮」，它還有另一個外號是「末日飛機」，可以在空中加油，俄國一旦發動核武攻擊，普丁就會搭上這架巨型飛機向軍隊下達命令、對全境執行統治權。