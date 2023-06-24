史上首次府會龍舟表演賽熱鬧開戰，雙方賽前互相嗆聲，氣勢非凡，也炒熱現場氣氛，最終由市府隊擊敗議會隊。（洪浩軒攝）

2023高雄愛河端午龍舟嘉年華進入最後1天賽程，史上首次府會龍舟表演賽也熱鬧開戰，雙方賽前互相嗆聲，氣勢非凡，也炒熱現場氣氛，最終市府隊在高雄市長陳其邁率領下，以約1個船身之差，擊敗由高市議長康裕成領軍的議會隊。

「市府隊PK議會隊」是今年高雄愛河龍舟賽的一大亮點，因為這是有史以來首度議會、市府各自組團參賽，陳其邁賽前胸有成竹表示，歡迎大家到愛河觀賞史上首次「府會龍舟賽」，沒辦法到場的民眾也可以到他的臉書直播欣賞市府隊如何痛宰議會隊。議會隊則是喊出「陳其邁，放馬過來！」

「府會龍舟賽」準時在下午4時10分開賽，裁判鳴笛後，雙方划槳動作整齊劃一，且氣勢高昂，龍舟快速向前航行，前半段市府隊、議會隊相互緊咬，實力相當，但到後半段，市府隊持續加速，成功甩開議會隊，最終市府隊以3分05秒戰勝議會隊的3分15秒成績。

康裕成賽後表示，議會相當重視此次和市府隊的龍舟PK賽，所以出動最精銳的議員選手，大家不分黨派，全心全意投入練習，輸了比賽雖然可惜，但議會團結一心的態度相信已經讓大家刮目相看，她也感謝所有到場為議會隊加油的民眾及啦啦隊。

此次擔綱鼓手副議長曾俊傑則說，這次PK賽留給府會深刻又美好的回憶，期望透過議會和市府帶頭划龍舟，促進高雄各項水域運動發展，議會將持續督促市府加強推廣水域及各項運動發展。

高市府運發局長侯尊堯表示，之前看到議會隊勤奮練習，讓市府隊備感壓力，因此，很開心最後能奪下勝利，相信無論市府隊、議會隊都相當享受大家同舟共濟的時刻，這場君子之爭也成功帶動民眾對龍舟這項傳統活動的關注度，也讓高雄成為海洋首都的目標向前邁進。

高雄2023龍舟嘉年華完美落幕，大型競技龍舟公開混合組由台東鹿野部落的巴拉雅拜龍舟隊奪冠，抱走賽會最高獎金30萬元。大型競技龍舟類公開組冠軍為打狗龍舟隊，大專青年混合組冠軍由海軍官校A隊奪得，大型傳統龍舟國際混合組由來自香港的無止龍奪冠，企業混合組冠軍由日月光代表隊奪得，公開組冠軍為立崴公司-鯊鯊隊，小型傳統龍舟健康混合組由土撥鼠龍舟隊we are young奪冠，社會女子組則由巴拉雅拜-土水女孩奪得勝利。