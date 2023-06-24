配合義務兵役恢復1年，國防部與教育部推出就學「3+1方案」，讓役男能夠3年完成學業、1年當兵。退役少將栗正傑今( 24 日)痛批，教育部跟國防部把不相干事情搞在一起，「這搞得四不像！」大學是人生最精華4年，浪費一年沒有跟同學旅遊、沒去實習，以後想起絕對會後悔。

國防部拋出「3+1方案」，因應義務役從4個月延長為1年，役男就讀大學的4年可同時完成服役和學業，教育部也公布「彈性修業指引」，確定首批適用對象是94年次出生後役男，在今年9月中旬念大學即符合資格，不接受女學生申請，沒有強制參加，學生能依照自由意志選擇，以不影響專業能力培養及不變動畢業學分條件為原則。但仍被網友痛批學業和兵役都成了半吊子，「學也學不好，兵也沒當好」。

栗正傑今在政論節目《新聞大白話》大酸，我國教育部跟國防部是世界上「最聰明」的兩個部會，沒有國家會想的到大學四年，三年修完學業，一年去當兵，只有台灣想得出來。

栗正傑指出，軍事的去參與教育工作，教育的去參與軍事工作，「這搞得四不像」。他也酸說，「我們從小學開始就不要放寒暑假，大家18歲就大學畢業了，然後就可以就業、結婚，少子化問題也可以解決了，早點結婚、早點生子」。

栗正傑談到，他送女兒上大學時就提醒她，上大學要學的東西很多，不只學業，還要學著怎麼去玩、去交朋友、交男朋友談個戀愛。他感慨，大學生活多采多姿，是人生最精華的時刻，「你叫他去當兵？！我告訴你，他絕對後悔！」這輩子結束以後，一定會後悔這四年裡面，他浪費一年，沒有跟同學去旅遊、沒有去郊遊、沒有交男朋友、沒有交女朋友、沒有去實習，沒有學到很多社會的經驗，還有實驗、志工，還有很多要學習的事，不是說放寒暑假都在玩。

栗正傑也批評，「教育部怎麼會答應國防部這種事？國防部怎麼會去要求教育部做這種事？兩個東西不相干的事情弄在一起，結果搞得四不像」。