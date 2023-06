俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」矢言推翻俄國軍方領導階層,但英國廣播公司(BBC)指出,此舉迄今還不算政變,也有智庫認為不太可能迫使俄國軍方領導層發生更迭。

●瓦格納集團為何反叛?

幾個月來,瓦格納集團(Wagner Group)首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)在俄羅斯對烏克蘭的軍事行動中發揮至關重要的作用,招募了數以千計的戰士加入瓦格納集團,尤其是從俄國監獄招募來的人員。

但長期以來,他與負責俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的俄國軍事高層一直有著公開的不和,目前更演變成一場叛亂。

普里格津最初是不滿俄國軍方未能向瓦格納集團提供足夠裝備和彈藥,因而與俄軍高層發生爭端,現在已經變成針對俄國國防部長蕭依古(Sergey Shoigu)和參謀總長格拉西莫夫(Valery Gerasimov)的直接挑戰。

瓦格納部隊已從俄羅斯占領的烏克蘭東部地區,進入俄國南部大城頓河畔羅斯托夫(Rostov-on-Don),並聲稱已控制當地的軍事設施。

BBC俄語頻道(BBC News Russian)消息來源指稱,瓦格納集團戰士已掌控佛洛尼斯市(Voronezh)的所有軍事設施。佛洛尼斯位於頓河畔羅斯托夫與首都莫斯科的中間點。

佛洛尼斯市官員尚未對這一說法發表公開評論。

●瓦格納是否發動政變?

普里格津聲稱,所有指稱他發動軍事政變的說法都是荒謬的。他昨天晚間還宣布,他的「正義遊行」正在進行中。

BBC分析指出,截至目前為止,這還不是政變,因為迄今未試圖從俄國政府手中奪權。

但瓦格納的動作是企圖推翻俄國最高軍事領袖,因此是對於俄國總統蒲亭(Vladimir Putin)權威的挑戰。

華府智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)也指出,普里格津似乎於6月23日發起一場武裝叛亂,以迫使俄羅斯國防部的內部領導層出現更迭,但這項舉動不太可能成功。

●對莫斯科的威脅性多高?

今天稍早出現了數段影片,顯示普里格津威脅要從頓河畔羅斯托夫進軍莫斯科。普里格津稱頓河畔羅斯托夫現已在他控制下。

但理論上,普里格津是否真的能抵達首都,或這只是對克里姆林宮的一場高風險敲詐?

普里格津宣稱他麾下有2萬5000名武裝戰士。他們大部分都在幾個月來參與了在烏東的激烈戰鬥。

最近幾天,普里格津持續將他的部隊撤退至俄羅斯邊境地區,包括羅斯托夫(Rostov)和貝爾哥羅德(Belgorod)。

但大部分戰士目前都與俄羅斯首都相距甚遠。

要前往莫斯科,普里格津和他的手下需要跨越數百英里,穿越實施特殊「反恐行動機制」的俄羅斯地區。(譯者:陳彥鈞、王嘉語/核稿:陳正健)