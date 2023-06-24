新竹竹北市24日發生大規模瓦斯外洩，造成大樓氣爆。晚間湖口鄉代表萬正英也在臉書發文表示，傍晚湖口疑似傳出瓦斯外洩事件，但由於人員都前往竹北支援，只能先呼籲大家別靠近，且不要在附近使用火源。

萬正英表示，湖口鄉中興村中興公園旁鐵騎橋疑似發生瓦斯外洩，趕赴現場後發現濃烈瓦斯味，立即通報消防隊與瓦斯業者，檢測後濃度高達3700ppm，確定為瓦斯外洩。

萬正英說，目前所有人員都趕赴竹北支援氣爆案，暫時派不出人手來搶修，呼籲民眾不要靠近，也不要在附近使用火源，幸好瓦斯洩漏點為室外，當前無立即性危險。