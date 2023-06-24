新北市爆發餵藥案風波，綠營多位民代、專家藉機攻擊新北市長侯友宜，卻遭台灣事實查核中心認證是不實訊息。台北市議員侯漢廷昨提告民進黨總統參選人賴清德等10人，侯友宜競選工作室今(24)日也舉發副總統賴清德及其競總發言人戴瑋姍散發假訊息。前立委郭正亮感嘆，侯辦「出手不夠快準狠」，看戴瑋姍還在嗆侯友宜轉移焦點，代表她毫無悔意，就應該再告一條加重誹謗，卻沒有後續新聞。

侯漢廷昨日以違反《社會秩序維護法》及《總統副總統選舉罷免法》，提告10名泛民進黨人士，包括副總統、立委參選人、新北市議員和立委，以及毒物專家招名威，名單如下：賴清德、羅致政、張宏陸、蘇巧慧、卓冠廷、顏蔚慈、張志豪、戴瑋姍、吳崢、招名威。侯辦今日也向檢警單位提告，指控賴清德、戴瑋姍散發假訊息。

郭正亮在政論節目《新聞大白話》表示，據侯辦發言人柳采葳透露，侯漢廷提告當天侯辦就有在討論，結果卻延了一天，「出手不夠快準狠」，侯友宜做為挑戰者、民調落後，動作就很大、夠兇，「招名威為什麼不提告？說不過去嘛」。

郭正亮指出，戴瑋姍被告後還質疑說，侯友宜陣營是在強辯，「意味著她不是不小心，是故意的哦，那就有的吵了，就應該再告加重誹謗」。他續指，戴瑋姍說侯友宜是在轉移焦點，「表示她毫無悔意啊，沒有歉意可言」，侯辦只是要戴瑋姍道歉而已，但她就是不願意，這在政治上就是槓上了。

郭正亮認為，侯辦應該要追擊，卻沒看到後續的新聞，這就是不夠快準狠，交給其他有戰力的人，今天可能就已經提告3次了；他強調，現在是在打選戰，要給人快準狠的感覺。