朱姓健美教練入住台中1家汽旅，狂吼亂叫遭警方上銬，強制送醫。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

超商浩克台中摩鐵「大吼亂叫」！ 13線上警力出動強制就醫

朱姓健美教練今年5月間在桃園大鬧超商，被依傷害及妨害公務等罪送辦，警制伏過程也遭疑執法過當，引發軒然大波，被稱為「桃園浩克」。他昨天與新婚妻林女投宿台中市七期的1家汽車旅館，再度情緒失控，警方獲報到場處理，他打赤膊、大吼亂叫，警方見他情緒不穩，安撫後上銬，並通報救護車將他強制就醫。

台中市第六警分局昨天晚間22時許，獲報於市政北七路的1家汽車旅館內有民眾滋事，警方立即出動線上警力13人到場處理。

警方調查，28歲朱男及新婚妻子24歲林女投宿汽車旅館，朱男不明原因突情緒失控，在房間內丟擲物品。警方到場時，朱男在床上裸露上身，僅穿一條短褲，情緒激動、大吼亂叫：「我已經死了好幾次了」等語。

警方見狀，好言安撫、善意地勸說：「不用這樣啦」，「我們建立起友誼好不好？」，朱男才下床，依警方指示引面地趴下、雙手反揹，警方將他上銬，通報救護車，由警消及林女陪同，送往台中榮總強制就醫。

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