【又嘉氣象報報】端午連假收尾到開工 持續午後雷雨天氣

今（24）日午後對流發展旺盛，氣象局發布豪、大雨特報，多地一直到晚上都還有降雨。而明日到下周四（6/25~6/29）的天氣相似，西半部平地、宜蘭、各地山區都有局部短暫雷陣雨，高溫上看36度。專家指出，下周六（6/30）過後南方可能有熱帶系統生成，目前無法確定是不是颱風，但「多雨訊號相當明確」。

氣象局指出，明日各地高溫約31到34度，雲林、南高屏及花蓮縱谷恐衝破36度，氣象局也發布高溫資訊，雲林、南高屏皆為橙色燈號，花蓮則是黃色燈號，要注意防曬、慎防熱傷害。

氣象局指出，25日到29日午後西半部和各地山區有局部短暫雷陣雨。（圖／氣象局）

天氣方面，各地多雲到晴，東部、東南部、恆春半島及澎湖、金門、馬祖不定時有零星短暫陣雨。午後天氣不穩定，西半部、東北部及其他山區都有局部雷陣雨，尤其西半部的雨勢可能會延續到晚上，局部降雨強度較高。

氣象局預報員廖經翔表示，從明日到下周四（6/25~6/29）的天氣型態都差不多，「高溫、午後雷雨」是2大重點，下周五、下周六（6/30、7/1）南方水氣 增加，南台灣整天都有局部短暫陣雨，其他地區還是以午後雷雨為主。

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急 》指出，7月初時，南方熱帶系統「力圖振作」，可能只是普通低壓，未必是颱風，不過「台灣多雨訊號相當穩定、明確」，熱帶系統將挾帶強盛的西南風水氣而來，下周末（7/1）過後要特別注意。該粉專也說，由於時間尚早，數值可能還有變化，還需持續觀察。