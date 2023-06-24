大陸039C柴電潛艇已頻繁參加多項軍事活動，包括2022年8月為反制時任美國眾議院議長裴洛西訪台所舉行的圍台軍演。退役少將栗正傑指出，共軍潛艦基地之所以布局在南海，是因為南海地區的水很深，很適合潛艇作戰；另外也可在此對美國本土實施核攻擊，對美國來講，算是戰略性威脅。

栗正傑今(24日)在中天《麥玉潔辣晚報》節目中表示，大陸039C的罩帆完全是蘑菇型造型，航行速度會比較快，而桅桿則是電子式，可以電子作戰、反電子戰、可偵蒐、雷達、導航，或是接受空中資訊。甚至不用浮上來，就可以在水底下發射潛射對艦導彈，還有6具魚雷，對我們海軍威脅很大。

栗正傑更指出，台灣海峽水深頂多200、300公尺，用眼睛就可以看到反潛作戰。至於共軍潛艦基地為什麼會在南海，那是因為南海地區的水很深，像菲律賓很多地方的水也很深，很適合潛艇潛伏作戰。共軍潛艦便可能在南海地區，對美國本土實施核攻擊，對美國來講，算是戰略性威脅，所以美國現在也是很怕這種武器。

另外，栗正傑指出，共軍殲-10、殲-16對台越走越近、我國軍的反應卻越來越弱，以前還會起飛戰機伴飛，現在可能空軍沒有那麼多人力、飛行員，也沒有那麼多油料跟他們耗下去，所以現在只能用照明雷達去看到，然後告訴國人說我們都有監控到。