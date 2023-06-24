竹林山觀音寺20多部經典傳奇古董車及匯集各界愛心捐款實踐觀音佛祖照顧弱勢的慈悲大願，一起照顧有需求的民眾與家庭。(黃敬文翻攝)

竹林山觀音寺20多部經典傳奇古董車及匯集各界愛心捐款實踐觀音佛祖照顧弱勢的慈悲大願，一起照顧有需求的民眾與家庭。(黃敬文翻攝)

端午節吃粽賞車送愛心，新北市林口以及桃園市蘆竹、龜山一群事業有成企業家，攜手組成「老爺車庫」車隊，駕著心愛的古董車四處送愛與關懷，今（24）日特別在林口竹林山觀音寺觀音佛祖見證下，捐贈在地林口區公所弱勢關懷慰問金；林口區公所表示，本次古董車嘉年華會車展時間為本月23日至25日，歡迎大家到林口竹林山觀音寺祈福及一同欣賞20台經典古董車。

促成本次活動的「老爺車庫」車隊的推手，為竹林山觀音寺常務董事林丕河，他表示為了彰顯竹林山觀音寺觀音佛祖照顧弱勢的慈悲心，及對於車隊成員行車安全的照顧的感謝，車隊除了在端午連續假日期間把心愛的古董車開到竹林山觀音寺廣場供民眾打卡拍照外，更匯集車隊10萬元的愛心捐款，捐贈予在地林口區公所用於區內弱勢、獨居長輩關懷，希望藉此傳遞幸福與愛心。

竹林山觀音寺董事長黃火旺表示，非常感謝林丕河動員了包括前副總統座車的20多部經典傳奇古董車及匯集各界愛心捐款實踐觀音佛祖照顧弱勢的慈悲大願，為了響應這項善舉，寺方也同步捐贈給區公所10萬元愛心捐款，匯集十全十美的20萬元善心善款，一起照顧有需求的民眾與家庭。

林口區長廖武輝表示，在重要年節期間往往需要特別關照有需要協助的家庭年節過節壓力，特別感謝寺方與車隊的這兩筆及時雨捐款，區公所將優先用於獨居或單親家庭的急難救助與年節關懷，在最短的時間內將款項發送予需要的家庭和個人。