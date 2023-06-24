新北市淡水區一年一度的宗教盛會，俗稱「淡水大拜拜」的清水祖師平安遶境活動，在22、23日熱鬧展開，淡水警方也嚴陣以待，大舉動員400名警、民力全力戒備，使遶境活動圓滿落幕。(黃敬文翻攝)

新北市淡水區一年一度的宗教盛會，俗稱「淡水大拜拜」的清水祖師平安遶境活動，在22、23日熱鬧展開，今年參與的宮廟、陣頭超過6000餘人，沿途擺設31處紅檀香案，吸引上萬名的信眾與遊客參與年度盛事，衝擊市區交通，為此淡水警方大舉動員400名警、民力全力戒備，使遶境活動圓滿落幕。

遶境活動前，淡水警分局長陳保緒便多次召開協調會，除縝密規畫外也強化執勤技巧訓練，更親自示範「架離法」，面對陣頭脫序、違法行為，能第一時間將狀況壓制與排除，以確保遶境秩序與民眾的安全，讓活動能平安順利。

另外淡水警方事前也複查遶境沿線有無臨時新增紅壇及香案，立即溝通勿佔用道路，影響交通安全，針對參與活動的陣頭成員也展開清查，如有滋事紀錄者均派員約制，更製作「新修正組織犯罪防制條例」告示牌，宣達禁止幫派從事公開活動及嚴正執法立場。

2天平安遶境期間，警方分別投入400名警、民力交通疏導及安全維護工作，除了在遶境路線架設攝影機即時監看，同時出動空拍機針對陣頭、人潮集結地點蒐證，隨時掌握現場狀況，更指派熟識宮廟的資深員警隨遶境隊伍疏導與防處，讓彼此溝通更為順暢，確保遶境活動平和舉行。

淡水警分局表示，清水祖師平安遶境傳承百年，代表著淡水在地文化，歷經3年的新冠肺炎疫情後，年度宗教盛事再度回歸，參加人潮爆滿，遶境期間雖然有零星衝突，但在警方優勢警力應處下，整個過程大致平和順利，讓信眾及遊客都能夠歡喜參與遶境迎接老祖，祈求平安。