有名媽媽幫孩子網購髮夾，沒想到收到貨後，一檢查背面竟是別針，讓她怒怨「是要插在小朋友頭上？」。（翻攝自臉書爆怨2公社）

有名媽媽幫孩子網購髮夾，沒想到收到貨後，一檢查背面竟是別針，讓她怒怨「是要插在小朋友頭上？」。（翻攝自臉書爆怨2公社）

這樣「夾」才不會掉？有名媽媽日前網上購物，買了小鴨嘴夾要給孩子當髮夾使用，她下訂後等了10天終於拿到包裹了，於是打開檢查一下髮夾，正面看起來可愛，但她一翻到背面，整個瞬間傻眼了，背面竟然是「別針」，讓她不禁抱怨「老闆錯給1、2個還不覺得怎樣，但全部給錯」，看到這樣哭笑不得的商品，讓她怒喊「我是要插在小朋友頭上是不是」。

一名媽媽在臉書社團「爆怨2公社」發文，並上傳1段19秒影片，她抱怨上網購買小鴨嘴夾，要給孩子拿來當作夾頭髮用，她從下訂到收到包裹，等了10天終於到貨了，沒想到，打開包裹檢查了裡面的商品，從正面翻到背面一看，整個嚇傻眼「全都是別針」，她無奈表示「老闆錯給1、2個還不覺得怎樣，但全部給錯」，怒喊「我是要插在小朋友頭上是不是」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「要命了」、「賣家可能要妳學針灸？我開玩笑的，妳千萬別試」、「你點完成了嗎？還沒直接退貨...按完成就很麻煩還得透過客服處理」、「別書包好像也不錯，蠻可愛的」、「對不起，雖然知道這次是不愉快的購物經驗，可是好可愛喔」、「這樣才不會掉啊」、「笑了 ，這能拿來夾頭髪嗎？」、「只能退貨了！否則就自己改成髮夾！」。