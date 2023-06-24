藝人炎亞綸近年在綜藝領域大放異彩，2021年更與唐綺陽、吳姍儒奪下第五十六屆節目主持人獎，並獲選為「十大傑出青年」，未料日前被舊愛網紅耀樂指控偷拍私密片跟強迫發生關係，引起輿論譁然。目前案情尚未定案，耀樂的黑歷史卻陸續曝光，近日網友挖出炎亞綸幫忙宣傳畢業公演購票的貼文，表示他們2個月前明明有互動，近日卻把炎亞綸說得不堪入耳，質疑：「動機太可疑！」

一名女網友近日在Dcard發布以「原來今年4月耀樂請炎亞綸幫忙宣傳公演」為題的文章，表示耀樂今年2月22日在IG宣傳畢業公演，後來4月炎亞綸在IG幫忙發限時動態宣傳，還附上購票連結，讓女網友驚呼：「所以明明在二個月前還都有聯絡，一切看似很正常，突然前幾天，就把炎亞綸說的不像人，這種動機真的太可疑了！」

貼文一出，一派網友認為這起事件與MeToo無關，強調：「就是感情糾紛啊」，引起其他人附和：「就蹭一波MeToo！」、「他總共講了硬上、偷拍、外流，但三點都沒拿出證據」；不過，也有人說：「炎是否脅迫確實可以持保留態度」，但強調就算是感情糾紛，炎亞綸依然不是好人，直喊：「希望大家不要失去焦點。」

事件爆發後，炎亞綸陸續丟掉商業演出、廠商代言跟主持工作，損失相當慘重，如今士林檢察署更以《兒少性剝削防制條例》介入偵辦，恐面臨刑事責任；至於網紅則被網友踢爆涉及桃色交易，收下5.4萬酬勞卻搞失蹤、拿了廠商宣傳費卻不PO文，以及常向高中同學炫耀性事、跟炎亞綸交往，以及被退學等黑歷史，對此，網紅一直未展開回應，是否屬實並未得到證實。

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