瓦格納傭兵集團車隊已取道直通莫斯科的M-4高速公路向北直逼莫斯科挺進，俄軍傳以出動空中火力沿著公路轟炸瓦格納車隊。俄羅斯已派員在莫斯科西南方M-4高速公路路段設置據點架機槍，煙硝味濃厚。中東歐媒體稍早指，瓦格納車隊距離莫斯科只剩4小時車程。

路透社引述俄羅斯新聞報（Vedomosti）報導，俄羅斯警方除了在沃羅涅日州（Voronezh）直通莫斯科的俄羅斯M-4高速公路架設機槍守備。另有照片顯示，該據點也有武裝警察聚集。

Police officers in bulletproof vests with machine guns are stationed at the entrance and exit from the M4 highway in Moscow - Vedemosti https://t.co/mpubjGOr19 pic.twitter.com/W5LpyNwtX1 — Faytuks News Δ (@Faytuks) June 24, 2023

The M-4 highway in the #Lipetskregion, PVK "Wagner" equipment is heading towards #Moscow#Kadyrivians are ready to meet #Wagner, the exit from Rostov-on-Don in the direction of #Taganrog is closed and mined.



We are waiting for the battle of piss and shit! pic.twitter.com/a3XknyFNFZ — Aaron (@86ixer) June 24, 2023

英國廣播公司報導，網路流傳影片經過確認，在M-4朝莫斯科方向行駛車隊的確屬於瓦格納集團。

位於沃羅涅日州以北的利佩茨克州（Lipetsk）當局表示，當地所有巴士服務均已取消，直到宣布復駛為止。

沃羅涅日州首府沃羅涅日市市瓦格納集團24日發動軍事行動以來拿下的第二座城市，第一座是俄軍南部軍區所在地頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don），羅斯托夫市與莫斯科距離1100公里。莫斯科以南一帶的局勢一日數變，瓦格納發起的這場軍事行動已經成為普丁掌權23年來最大危機。

Russian forces have reportedly started to dig fighting positions in Moscow Oblast pic.twitter.com/BcxB3vaBc8 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 24, 2023

BREAKING:



The Wagner Group has now reached the Lipetsk region.



Moscow is only 4 hours away by car.



The Battle of Moscow could start this evening. pic.twitter.com/SBISoA56OK — Visegrád 24 (@visegrad24) June 24, 2023

除了架設機槍場面，推特另有不少用戶轉傳俄軍在首都莫斯科位處的莫斯科州挖掘壕溝的畫面，首都外圍貌似已火速開始構築防禦工事。

台灣時間20日晚間8時許，中東歐媒體Visegrád 24在推特發文稱，瓦格納集團的車隊已開抵利佩茨克州，距離莫斯科市車程4小時，「莫斯科之役可能今晚開打」。

利佩茨克州當局已呼籲民眾不要外出，盡量躲在家中避險。