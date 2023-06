吳宗憲今現身沈文程演唱會。(大大娛樂提供)

LULU今現身沈文程演唱會。(大大娛樂提供)

沈文程今(24日)在TICC舉辦「六月二四彼下暗」演唱會,出道40年首度舉辦專場演出,不僅邀請Lulu黃路梓茵合唱〈雲中月〉,與他有30年交情的吳宗憲也現身助陣;近日被捲入「#metoo」風暴的吳宗憲,看到沈文程背著一把吉他,不改幽默說:「你的吉他很大支耶,但再大支也沒有NONO大。」嚇得沈文程「你卡差不多勒」。

沈文程對於請來綜藝天王助陣笑稱「賺到了」,透露之前每次上吳宗憲主持的節目,都被叫去對方的房間,吳宗憲聽聞順手牽起他的手,笑說:「牽著沒關係,我們不要錄影就好。」接著透露最近跟女兒吳姍儒示愛都被打槍:「我說I LOVE YOU,她反問『難道我要跟你說me too嗎』?」吳一上台妙語連連,2位老友隨後合唱〈漂泊七逃人〉,掀起演唱會高潮。

沈文程與LULU因錄製《花甲少年趣旅行》結緣,成為無話不談的忘年之交,LULU今一出場立刻炒熱氣氛,大讚他是「行動百科全書」,節目中只要有他出現收視率就會特別好,「沈哥上知天文、下知地理,縱橫台語樂壇、棋跨西洋老歌,左腳踏音樂界、右腳踏主持界...中間!有男子氣概」,他則誇LULU唱起歌來「夭壽好聽」,猶如花蓮的西瓜「夭壽甜」,她笑喊被沈文程誇讚得心裡小鹿亂撞,稱要帶爸媽去跟沈文程「提親」,他則幽默回話已準備提餅去見LULU爸媽,全場笑聲連連。

沈文程今中氣十足獻唱〈五月十一彼下埔〉等歌揭幕,興奮向滿場3000位觀眾打招呼:「Hello,my friend~I am 沈文程,I'm still here,I'm alive。」破除日前烏龍死訊傳聞。提及上個月的台中站座無虛席,他感性說:「讓我有勇氣揮軍北上,開上台北,I love you guys,我愛你們。」為了人生首場大型個唱,他特別重現當年仙堡西餐廳歲月,「不需要太多的串場和橋段,用百分百音樂的魅力,呈現音樂的黃金年代」,為了人生首場大型個唱,他特別重現當年仙堡西餐廳歲月,台下掌聲不斷,為演唱會畫下完美句點。