根據大陸《央視》報導，轟-6K戰略轟炸機貼海飛行近300公里，驅離航行到南海的美軍雷根號航母。退役少將栗正傑表示，轟-6K若對雷根號航母打開火控雷達，逼使雷根號90度大迴轉，顯示中共在南海地區已經對美軍形成很大的軍事威脅。

針對轟-6K驅離航行到南海的雷根號，栗正傑今(24日)在《麥玉潔辣晚報》節目中表示，從兩件事可看出端倪，雷根號航跡上確實做出90度的大迴轉。那麼大的一艘航空母艦做出這種大的迴轉，可能是碰到什麼危險的狀況 。

栗正傑接著指出，轟-6K飛行員獲頒「時代楷模」的獎章，這不是國防部頒的，也不是軍委會頒的，而是中共黨中央頒的。所頒發的對象不是只有職業軍人，還有所有對黨中央、對國家有貢獻的人，包括農民或是老師、工人、軍人都有，代表這位飛行員立下的功勞，是很大的。而頒發這樣的一個「時代楷模」，都要經過半年、一年的審核。 為何這麼快就頒給這位轟6K飛行員，因為他立了很大的功勞。

栗正傑表示，從此來推敲，轟-6K可帶鷹擊-21，也就是東風-21的空射版，4枚的超高音速導彈，平時速度是6馬赫，甚至可到10馬赫。

栗正傑指出，聽說轟-6K是低空飛行，伴隨轟-6K的有電子偵察機、電子干擾機，讓它可以避開美軍空中或海上的偵搜。轟-6K在海上貼海飛行將近300公里，那是一個非常高危險、高技術的動作。當轟-6K距離航空母艦30公里遠的地方，突然抬頭起來打開火控雷達，鎖定雷根號；若用鷹擊-21去打，15秒就可以命中雷根號，所以雷根號馬上做出90度的轉彎。

栗正傑點出，從幾件事連續看下來，從南海的攔截、台海的對峙，還有這次轟-6K若真的對雷根號打開火控雷達，代表美軍在南海地區，中共已經對它形成很大的軍事威脅。