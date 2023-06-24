為了讓孩童能夠從零開始體驗經營咖啡廳，更生少年關懷協會辦理的「616幸福工作站」長期耕耘社區弱勢兒少，辦理「小小CEO課程」讓不同年齡層的孩童在這裡實現自我探索培育核心素養，從中看見每一位孩童的特色。從設計到成本、售價計算，孩童學習經營之道，並由專業師傳授製作各項糕點與飲料調製，甚至到協會經營的咖啡廳實作練習，讓這群孩童對於開店的許多眉角有更多認識與經驗。

數理思考較慢的小君，在練習計價和收銀時，總會花費很多時間，甚至因為無法計算精確而生氣地把紙筆丟在地上，透過社工耐心陪伴小君一起找出她能夠理解，屬於自己的解決方法。

年紀最小的阿威，剛加入CEO課程時是個極度害羞的小男生，不太知道該如何去與人講話，進到實作環節時，因為需要分組進行，可以發現他與人互動狀態明顯提升，他開始會找夥伴一起高喊「歡迎光臨，歡迎來我們的咖啡廳。」

其他孩童也各自在不同角色中遇見了更好的自己，最後一堂課的回饋，孩子們細數自己的成長與收穫，彼此鼓勵互相支持，童年咖啡廳讓孩童藉此探索自我，找出優勢。