第一果菜市場去年7月公告電費從每度2.9元調整成每度3.34元，北農稱當時考量後凍漲，爆發環南市場爭議後，卻被業者發現電費已收取每度3.34元以上。（業者提供）

環南市場4月爆發電費超收爭議，北市第一果菜市場業者發現，5月試算電費帳單後每度被收3.34元以上，但北農卻說仍收每度2.9元，讓他們驚覺被超收電費，市場處副處長高群荐表示，北農坦承電費計算有誤缺失並盡速辦理退費，發現問題後已即刻要求北農檢討改善並追究責任。

有蔬菜業者表示，因為環南市場爆發電費超收爭議，5月試算後發現每度已收3.34元以上，但北農當時回覆仍收每度2.9元，讓他質疑有問題，且去年7月公告每度2.9元要漲到3.34元 ，今年4月又見公告5月要漲電費，從每度3.34元到4.3元，時間軸說明不一有問題。

業者強調，去年7月到今年2月已超收，3月又第二次超收，近1000攤位受影響，讓人質疑北農收電費是自己想收多少就多少，沒有要跟攤商討論，且像收取電費的規定，應要通知每位業者，而非貼公告了事。

業者也說，北農公告5月要調漲電費，是因市場屬高壓用電戶，台電今年要漲17％，但考慮業者使用時多是半尖峰及離峰優惠改漲14％，但業者攤開資料來看，營業時間從未在尖峰時段，台電夏季跟冬季電費都會調整，但北農卻收整年，所謂優惠業者說法根本不存在。

業者林先生表示，環南市場超收案爆發後，業者看到公告有警覺心才去查，但如果都沒發現是否就會一直被超收？才剛有前例卻又出錯，希望北農出來面對，不是退錢了事，帳目跟公告都要更加公開透明，市場處也該負起督導責任。

高群荐表示，有關電費超收問題，因第一果菜市場是由市場處委託台北農產公司經營，北農已坦承電費計算有誤缺失並盡速辦理退費，6月底前會退回超收電費，並於6月16日函請北農針對電費超收檢討相關責任，後續將持續追蹤北農處理情形。

高群荐說明，環南市場電費爭議與北農案性質不同，環南市場是管理費與電費併計收，已要求自治會相關帳務應公開透明，減輕攤商疑慮，北農部分則屬委託經營，發現問題後已即刻要求公司檢討改善。

北農副總經理路全利表示，去年7月公布電價調漲，但考量業者經營辛苦才凍漲，但當時內部同仁已先作業收取調漲後費用，發現狀況後，去年7月到今年3月多收的差額，已於6月21日全面退費。

路全利說明，對於上述作業狀況，北農未來會精進計算方式跟通知作業，電價調整系統上，會加強業務行政溝通，更仔細核對數據，若電費要調整，也會在每2個月的貨款清單上先通知，讓業者更清楚。