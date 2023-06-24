傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）發起武裝叛亂，今天（24）台灣時間下午3點，普丁定調「叛國」成為他全面侵略烏克蘭以來最嚴重的國內危機。反對「普丁盟友」白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）卡斯圖斯-卡利諾斯基團（Kastus Kalinouski Regiment）領袖於社群媒體上發布了一支影片，宣布將趁這大好時機，發起白俄羅斯起義，並且呼籲所有人事物和白俄羅斯境內的義士準備好，等待起義信號。

Address of the Kalinouski Regiment to Belarusians pic.twitter.com/0SuXagetha — Kastus Kalinouski Regiment (@belwarriors) June 24, 2023

卡斯圖斯-卡利諾斯基團一支白俄羅斯的軍事組織，以白俄羅斯民族英雄卡斯圖斯·卡利諾夫斯基（Kastus Kalinouski）的名字命名，組織成立於2014年，其成員主要由志願者組成，致力於保護白俄羅斯的主權和領土完整。買組織的成立反映了白俄羅斯政府對於國家安全的關切，並且在當地擁有一定的聲望。

該組織是烏俄戰爭中的積極參與者，目前主要的活動據點正是在烏克蘭地區，並時常與烏克蘭軍以及烏克蘭的一些準軍事組織、民團一起活動，或者參與戰鬥任務。