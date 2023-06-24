岡田將生（左起）、大霈、劉冠廷閉眼照。（甲上提供）

岡田將生（左）、劉冠廷俏皮合比愛心。（甲上提供）

翻拍自台片《消失的情人節》的日本愛情電影《快一秒的他》導演山下敦弘率編劇宮藤官九郎、男主角岡田將生登台宣傳，昨（24日）晚在台北電影節首映，原版導演陳玉勳、監製葉如芬、李烈及男女主角劉冠廷、「大霈」李霈瑜出席力挺，台日版主創團隊難得合體，讓600名觀眾興奮不已。大夥到後台開心合影，「快一秒組」的岡田將生和大霈和「慢一秒組」的劉冠廷一起上演「拍照瞬間閉眼」絕活，氣氛相當歡樂。

山下敦弘、宮藤官九郎、岡田將生此趟來台行程馬不停蹄，昨天一抵台便趕赴記者會、首映會，今天中午則出席特別放映暨粉絲見面會，和幸運搶到票的300多名戲迷相見歡，大談拍戲秘辛。岡田將生談到飾演快一秒的男主角「皇一」最挑戰的地方，直呼京都腔真的非常困難，「京都腔讓我花了非常多時間去練習，想到就有一種非常『啊～』的感覺，但說一口京都腔非常幫助進入到這個角色，很感謝這樣的設定。」

台下粉絲順著話題舉手許願，希望能聽到岡田將生用京都腔對全場示愛說「我愛你」，岡田害羞笑了笑，表示其實不太曉得京都腔的「我愛你」要怎麼說，但他仍試著用大阪腔說了一句「我愛你」，讓全場粉絲尖叫連連，岡田還加碼重現他在片中吃愛心便當時，好吃到驚呼連連喊「這是怎樣！是怎樣啦！」的橋段，有求必應超圈粉。

現場有粉絲稱讚岡田將生吃愛心便當那幕的演技非常可愛、令人心動，岡田將生笑說：「我很少有機會可以看兩次自己的電影，昨天在北影跟觀眾一起看了第二次，才發現原來我吃便當那場戲這麼嗨，我自己都嚇一跳，現場觀眾的笑聲也非常大聲，之後回日本宣傳要跟日本粉絲多推薦分享一下這場戲。」

由於3人此次來台前都沒吃過台版中的關鍵食物「豆花」，昨晚首度嘗鮮，導演山下敦弘和喜歡甜食的宮藤官九郎都很喜歡，山下敦弘幽默地說：「如果是在小的時候吃，不會是我喜歡的口味，但我現在成為大叔了，覺得豆花很好吃！」岡田則老實說：「豆花味我不太行，不好意思。」

被問到現實生活中如果可以選擇的話，想當快一秒還是慢一秒的人，宮藤官九郎妙語如珠地說：「這跟我自己上了年紀有關，一到晚上9點就會想睡覺，半夜2點就會醒來，所以我不是快一秒的問題，而是比人家快了4個小時，所以如果可以的話，我希望可以過稍微再悠閒緩慢一點的人生。」

昨晚首映後，3人與台灣主創團隊陳玉勳、監製葉如芬、李烈及男女主角劉冠廷、「大霈」李霈瑜一起嗑台菜祭五臟廟，吃了炸排骨酥、芋頭米粉湯、烏魚子、墨魚香腸等台式料理，並搭配珍珠奶茶，大夥聊得非常盡興。岡田將生說：「有趁機跟劉冠廷、李霈瑜交流演戲心得，度過一段美好的時光。看片的時候，發現冠廷在好笑的橋段都很捧場，讓我很放心，昨晚睡得特別好。」《快一秒的他》將於9月1日在台上映。