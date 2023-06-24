網紅耀樂20日爆出16歲時與炎亞綸談戀愛，交往期間曾遭對方硬上，還偷拍親熱影片結果外流，導致他人生大變，21日更舉辦記者會講述整件事，炎亞綸也闖入會場鞠躬道歉，掀起全民熱議。而耀樂過往涉桃色交易、陪睡等黑史也被挖出，在沉寂3天後，今（24）日晚間僅以17字回應，稱靜待司法調查。

炎亞綸與耀樂過去交往期間的事件在近日掀起軒然大波，加上不斷有人爆料耀樂的黑歷史，讓整起事件多了不少疑點。這幾日耀樂並未對網上黑料做回應，直到今日晚間他在IG發布限時動態，簡單吐出17字，「今日已到案配合司法調查，一切靜待司法調查」，間接透露與炎亞綸之間的問題，已進入司法調查。

在耀樂指控炎亞綸後，臉書或網路論壇Dcard上接連有自稱耀樂朋友或高中同學的人爆料，像是他過去到處炫耀與炎亞綸交往，或是有很多性對象，甚至涉嫌桃色交易；耀樂的黑歷史也讓不少網友進而對他的爆料產生質疑，反而認為他與炎亞綸只是感情糾紛。

耀樂沉寂3天後再發聲。（圖／摘自耀樂IG）

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