飛機落地後，常有許多乘客急著下飛機。一名空姐直說，在飛機停止、艙門打開前一刻就從座位起身的人簡直是「白癡（idiot ）」，因為這樣的行為不僅危險，而且根本省不了多少時間，所有的乘客最後都還是會在領行李、檢查護照的時候再度相遇。不過這名空姐還是分享了幾個能稍微提早下飛機的小撇步，同時也強調真的沒有必要搶快。

「我討厭乘客在飛機門打開前就站起來！」一名有近10年工作經驗的外國空姐在太陽報線上旅遊網發文表示，她可以理解長途飛行的乘客不想在飛機裡面多待一秒，但站起來並不會好到哪去，還是得屈身在頭上的置物箱底下，讓脖子和膝蓋都非常痠痛，而且這樣的行為其實很危險。

空姐比喻，飛機落地之後，移動到航廈的這段過程就像是客運剛下高速公路一樣，這時如果解開安全帶起身移動仍然有危險性，事實上，乘客在地面受傷的案例比在空中受傷的案例還要多，普遍都是因為沒有坐在座位上，或是沒有繫好安全帶所致。

這名空姐強調，飛機降落後急著起身想下飛機的乘客，其實不會比其他人更快抵達目的地，甚至還會被其他空服員制止。就算提早起身拿行李，能超越其他動作比較慢的旅客，但走到飛機艙門前還是會擠成一團，更何況就算搶先走出飛機，所有乘客最終也會在航廈檢查護照的關卡，或是行李傳送帶前再度會合。

不過，這名空姐也提出建議，若真的很想早點下飛機，可以選擇靠近飛機前面左側的座位，若搭乘小飛機則可選擇後段的位置，也可以研究不同飛機型號選擇座位，藉此避開人潮，但無論哪種方式，都只能省下幾秒的時間，「你看起來還是一個為趕著下飛機而心急的白癡」。