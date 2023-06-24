全國最大幼兒足球盃賽「2023安聯小小世界盃」今年是大會10周年里程碑，也吸引全台近千支球隊報名，經過8個地區的預賽後，24日、25日於台灣師大校本部進行全國總決賽，小小足球員們角逐冰淇淋冠軍金盃。

56支從預賽脫穎而出的隊伍齊聚台北，並在全球新冠肺炎疫情趨緩下，贊助單位安聯人壽再度開放培訓名額， U15組別3位優秀球員，將有機會前往德國參加「安聯MoveNow足球小將夏令營」，U12組別冠軍隊則將代表台灣參加第1屆JC盃亞洲邀請賽，預計今年11月2日到5日，在日本愛知縣名古屋市Terra Spo Tsuruma進行。

第10屆安聯小小世界盃24日總決賽現場的開幕式，邀請到安聯人壽總經理林順才、台灣體育總隊足球協會會長劉福財、中華民國迷你足球協會理事長房振昆、台北市立大學校長邱英浩、台北市立大學校友總會會長戴遐齡特別蒞臨，為球員們加油打氣，在開球儀式後也進行10周年金盃揭示儀式，10顆金球代表了安聯小小世界盃走過的每一年，正式成為全台最重要、規模最大的幼兒足球賽。

安聯人壽總經理林順才表示：「這一路走來非常不容易，但我們持續努力，為的就是希望讓台灣基層足球越來越好，被更多人看見，今年更是爭取到再讓優秀球員們前往德國慕尼黑參加『安聯MoveNow足球小將夏令營』，希望能夠讓世界看見台灣的足球潛力，也給台灣的小球員們更多動力，10年來看到種下的足球種子逐漸萌芽，甚至開花結果，這是安聯人壽持續努力的動力。」

中華民國迷你足球協會推廣大使許淑華更是感謝安聯人壽，她表示：「在推廣基層足球的路上從不缺席，給予我們非常大的支持和肯定，也感謝所有的家長們和企業團體大力支持足球運動，未來我們也會持續努力，讓台灣的幼兒足球、基層足球慢慢被世界看見！」

2023安聯小小世界盃全國總決賽5個組別的最終奪冠隊伍，能夠把最高榮譽的冰淇淋冠軍金盃帶回家，享受專屬的奪冠獎盃，今年更加碼每個組別的冠軍和亞軍球隊，還能獲得限量版的迷你冰淇淋冠軍金盃鑰匙圈做紀念，邀請所有喜愛足球的朋友們到現場為球員們加油，5個組別的冠亞軍賽事預計在25日登場，都會全程提供直播。

安聯小小世界盃10周年揭盃儀式。（迷你足球協會提供）