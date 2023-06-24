根本是上輩子拯救全世界！有位人妻在網上發文，她讚嘆自己擁有「美麗的小姑」，不僅2人感情如同姊妹，還順利幫她化解與公婆矛盾，甚至幫他顧小孩、做家事，連假日都不出門，只願留在家陪她，有次她生第二胎時，有生命危險在動手術，小姑竟然跪在手術房外求神明救救她，如今，小姑要嫁出去了，於是她也和老公一起合力幫小姑買輛車，也祝福小姑永遠幸福。

一名人妻在臉書社團「匿名3公社」發文，她提到剛結婚時，因和公婆有些矛盾，小姑和老公就會扮演和事佬，也讓她能和公婆有好感情，後來生完孩子坐完月子回到家後，小姑一下班就會幫忙顧小孩、做家事，連假日也沒出門，留在家陪她，且小姑也常常跟她說「我沒有姐妹，妳跟哥哥結婚，妳就是我姐姐」，因此2人感情非常好。

然而，當人妻回娘家幾天，小姑也會每天找她視訊、聊天，甚至有次她回娘家帶著小姑，小姑還主動幫忙下廚，並要她多和父母親聊天，讓她感嘆可惜哥哥和弟弟都結婚了，「要不然我爸媽很喜歡她(小姑)」。有次，她在生第二胎時，差點沒命，她聽爸媽轉述，小姑竟跪在手術室外，不避諱旁人異樣眼光，求神明救救她，一直到她安全結束手術，才願意起來。

人妻表示，情同姊妹的小姑要出嫁了，她的爸媽給了一筆錢，要她幫小姑添嫁妝，於是老公和她商討，用爸媽給的錢加上老公在貼一些，要幫小姑買輛車，她也答應老公表示「不能讓小姑婆家以為沒有靠山」，看著出嫁的小姑，雖有些不捨，但她也祝福小姑永遠幸福，也說「爸爸媽媽會陪伴照顧好，『家』永遠是妳(小姑)的家是妳的靠山，家永遠敞開大門」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「這香姑是多麼美好，多麼正向啊」、「喜歡這種正能量的文，幸福和諧的家庭真的是靠『互相』來的」、「真的是超好的香菇」、「婆家娘家都必須看這篇文，這就是真心，真心是騙不了人的」、「看了滿滿的感動，雙方都是有福人」、「美麗的香菇真的是上天的恩典啊」、「這根本上輩子的親姐妹了」、「這真的是可遇而不可求的，您上輩子拯救了全世界吧」。