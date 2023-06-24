民眾黨主席柯文哲突然拋出震撼彈，接受媒體人專訪表示，參選2024總統按部就班，可以選就選、不能選就算了。民眾黨立委陳琬惠表示，柯文哲以前也講過類似的話，柯文哲講這些話的重點是「按部就班」，指選戰才要開始，前面隊伍在整隊當中，而對於地方的拜訪，其實也在持續進行當中。

陳琬惠24日在《董事長開講》網路直播節目中表示，柯文哲提到「心存善念，盡力而為」，只是在中間講一句「可以選就選、不能選就算了；我不需要參選證明，只需要退選證明。如果不要選，退選要宣布」。柯文哲以前就講過類似的話，他覺得就是一直一直往自己的目標前進，一切按部就班。

陳琬惠接著指出，柯文哲面對主持人廖筱君訪問的時候，廖筱君咄咄逼人，設了很多問題，讓他往下跳，但是柯文哲願意上節目直球對決。

陳琬惠點出，柯文哲講這些話的重點是「按部就班」，選戰才要開始，前面的隊伍在整隊當中，至於對地方的拜訪，其實也都在持續進行當中。

媒體人吳子嘉表示，柯文哲在這次選戰的心態上很健康。柯文哲知道自己勢單力薄，沒有錢，也沒有組織。所以他若想要當選，一定要把三腳督的結構破壞掉，跟國民黨完成合作架構，選上的機會就會比較大。