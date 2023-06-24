日本政府將晶片看作是強化自身經濟安全的戰略產品，一心想鞏固半導體供應鏈。今年3月，日本將半導體等物資列為嚴格管制外資出資的對象，以防技術外流。日本經濟產業省4月發表全新半導體戰略，目標2030年之前，日本半導體銷售額提高2倍至15兆日圓。

半導體設備製造商JSR，握有全球30％左右的光阻劑（photoresist）市占，若接受JIC收購，就有更多大膽擴張業務的空間，不會因顧慮股價表現而綁手綁腳。

在獲國內外反壟斷主管機關放行後，JIC最快今年內就會提出收購要約。若一切順利的話，JSR料於明年從東京證交所下市。

《日經新聞》報導，為了收購JSR，JIC擬斥資5,000億日圓（35億美元）成立新公司，瑞穗銀行將提供4,000億日圓融資，至於剩下的1,000億日圓，JIC打算透過多家銀行承銷次級貸款和優先股籌措。

《日經新聞》披露JIC計畫1兆日圓收購JSR的消息後，JSR於24日表示，正在考慮JIC的收購提案，但尚未做任何決定，董事會訂於26日（周一）討論此事。

截至6月23日，JSR市值約在6,700億日圓，JIC願以大幅溢價收購，足見其高度肯定JSR的潛能。

在日本政府大力扶植合成橡膠產業的背景下，JSR於1957年創立，目前以供應全球晶片製造商光阻劑為主力業務。2021年，JSR以450億日圓全資收購美國半導體材料商Inpria。