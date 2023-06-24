民進黨總統參選人副總統賴清德競選各地後援組織「信賴之友會」，最後一場成立大會，明天(25日)新北登場，直搗國民黨總統參選人新北市長侯友宜本命區，叫陣意味濃厚。為了不能在新北輸氣勢，這場大造勢，不僅爆場，參加後援會，從呷飯會到無人機團體都有。

賴清德陣營規劃將在6月底前，將全台「信賴之友會」授旗完成，雖然民進黨內經歷黑金、學倫整頓，隨之而來的性騷擾及包庇事件，信賴之友會成立曾一度被質疑是否應該中斷，不過賴陣營依舊按照計劃進行，政黨內的處理與社會力切割執行，因此明天在新北最後一場「信賴之友會」授旗典禮，如期在規劃中完成。

明天最後一場信賴之友會成立大會，新北不僅是侯友宜本命區，更是賴清德的故鄉，為了這場大造勢，賴陣營已全面啟動，號召在地產業，基層組織更是積極邀約；地方人士指出，新北是出外人的新故鄉 ，很感謝各地出外人來賴清德故鄉打拼，落地生根，讓新北蓬勃發展；另外新北幅員廣大，族群多元，在地產業及特色豐富，因此當天除了有信賴會成立，也結合新北後援會成立，以旅北鄉親後援會為主體，包括台南、雲林、嘉義、彰化、宜蘭、苗栗、屏東、澎湖等。

新北信賴之友會副祕書長潘雅惠指出，原本場地規劃可容納1900人，但報名直逼3000人，所以場地因此加開樓層，可能還會塞不下，光是各個旅北同鄉會就來了1000多人，還有特色團體組成後援會500人，稱為多元團體，信賴之友會成員陸續報名也有1000多人，已經爆場了。

她說，這次各具特色後援會就有23到25個主動報名參加，從新住民到無人機團體都有；尤其賴清德故鄉萬里，就有很多自發性團體，如衝浪聯盟後援會、愛護動物後援會、愛樂人後援會、呷飯會後援會等。

她表示，他們希望各後援會能在當地自發性動起來，不用透過上面安排行程，因為只有在地團體比較知道有需求。

黨內人士表示，明天除了新北信賴之友會等團體授旗，黨內選過新北市長的林佳龍、蘇貞昌、游錫堃都會出席並致詞，曾任新北小英之友會總會長的張秋海，更是信賴創會理事長，顯示小英之友的力挺。

黨內人士強調，明天活動，是民進黨第一次所有新北立委及候選人、民進黨議員都會全部到齊，並與賴清德第一次聯合造勢，反觀國民黨在新北不僅多選區立委人選尚未確定，賴清德新北陸戰，已比侯友宜提前佈局。