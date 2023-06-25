超商浩克台中摩鐵「大吼亂叫」 出動13線上警力強制就醫

桃園一名朱姓男子上月20日前往中壢區長沙路一間超商消費，疑似買不到黑胡椒舒肥雞胸肉，竟當場情緒失控，不僅赤裸上半身叫囂，還深蹲發出怒吼聲，甚至動手攻擊警方，事件引發全台關注。據悉，台中一間摩鐵日前傳出新婚夫妻吵架，警方到場後發現男方就是曾大鬧超商的朱男，當下情緒激動，將其強制送醫。

《壹蘋新聞網》報導，台中市政北七路一間旅館23日傳出有民眾情緒失控，警方到場發現是一對新婚夫妻因故發生爭吵，且男方相當眼熟，經核對確認對方就是被封為「超商浩克」的朱男，他當下情緒激動，但沒有砸東西也無人受傷。由於警消評估朱男有自傷可能，將其強制送醫；朱男也十分配合，未為難現場人員。

《ETtoday新聞雲》報導，朱男妻子說明，自從2人結婚後，就不斷遭網友霸凌，導致夫妻倆壓力很大，老公更好幾天無法睡覺，當天是心疼自己，一時氣憤才砸東西，送醫後情緒已穩定，她也很感謝幫助警察和醫護人員耐心提供幫助，不好意思造成大家的恐慌。

回顧事發經過，朱男上月20日上午到超商購物，疑似買不到想吃的舒肥雞胸肉，竟當場情緒失控，氣得砸東西洩憤；警方獲報到場後，雙方爆發肢體衝突，其中一名員警被打到輕微腦震盪；而朱男遭制伏後，不斷在超商門口咆哮、挑釁，隨後遭一名員警用警棍連續毆打12下，痛得他蜷縮在地哀嚎，滿頭是血被上銬。

朱男情緒穩定後，對自己的行徑深感懊悔，不斷向員警致歉，但他大鬧超商的行為已造成店家損失，甚至害員警受傷，最終依毀損、傷害及妨害公務等罪嫌送辦，最終裁定5萬元交保。至於涉嫌執法過當的員警，也將依法送辦並追究行政責任，記過2次。

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