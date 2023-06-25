根據《財訊》報導，房市降溫，近半年來房仲展店速度驟降，平均1個月只增加4家，與2021年高峰時月增50家相比，不少房仲業者擔心景氣寒冬又要來襲。不過，5年前從苗栗迅速崛起的飛鷹地產，卻要逆勢擴張，進攻大新竹拓點，挑戰成為竹苗地區的第1品牌。

飛鷹地產總店數有26家，為苗栗知名建築師王銘國2018年所創立的房仲新品牌，目前為苗栗最大的房仲。從建築師跨行當房仲品牌老闆，王銘國應是第1人；從加盟東森體系轉換到自創品牌，他原先預估150名員工至少會有一半離職，沒想到卻1個也不少，至今員工已超過400人。

初期加盟虧損 不斷修正

根據《財訊》報導，王銘國畢業於逢甲大學建築系、成功大學建築所及北京清華大學建築學博士，戴一副黑框眼鏡，顯得溫文儒雅，他最崇拜的偶像正是清朝的儒將曾國藩。他說，曾國藩是一介書生，卻是帶兵打仗的第一把交椅，他留給後世的《曾國藩家書》、《冰鑒》、《挺經》等著作，都讓無數人受益匪淺。

從建築師跨行當房仲老闆，王銘國也歷經了一番波折。1988年，他開業建築師事務所，主要作品有冠軍磁磚綠概念館、竹南鎮立圖書館等公共建案，以及竹南皇鼎盛世、帝王京品住宅大樓、竹南豪宅上磊謙和寓所等。事務所的大樓接案量是苗栗第一，王銘國也曾任苗栗縣政府都市計畫委員、都市設計審議委員等職。

接受《財訊》採訪時，他坦言，會跨入房仲業，是因為當年接建築設計案時，自己也有小額投資，因此分回多戶成屋，「剛好我有同學在當房仲，他提議一起創業，我來開店，他當店長；沒想到同學1年後落跑，我又去找了1位店長，他建議我開兩家比較有效益，於是頭份、竹南各有1家店」。

只是業務量成長總是趕不及店務開銷，每月虧損30、50萬元，「我用建築師賺的錢來撐兩家店，直到4、5年後有天會計師跟我說已經虧3000萬元，才決心要改變」。於是，王銘國忍痛收起1家店，親自參與管理，重新出發。他說：「我被笑傻子，親友、太太都叫我不要再開房仲店了。」

《財訊》分析，整頓後，虧損減少，但為了經濟規模，王銘國最高曾開至7家店，虧損又退回4家店，再繼續拓店6家；來回修正，愈做愈有心得，終於成為苗栗第1大的加盟房仲店東。王銘國透露，因為「想塑造自己專屬的人情味文化」，2018年才決心自創品牌。