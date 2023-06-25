下半年選股3部曲。(圖/先探投資週刊提供)

美國聯準會十四日決策會議後，宣布六月基準利率不變，維持在五至五．二五％，暫停升息以觀察經濟發展，這是去年三月以來聯準會連續十次升息後第一次未升息；不過聯準會主席鮑爾在會後記者會上表示，十四日決策只是「聯準會逐步放緩升息步調的過程之一」，暗示今年仍可能再升息。他並未透露下次升息的時間點，僅表示往後決策將視經濟及通膨發展而定。

台股隨美、日亦步亦趨

由於美國五月份ＣＰＩ年增率降至四％、核心物價年增率降至五．三％，都是超過十個月以來相對較低數字，但是鮑爾會後所言，暗示利率不會馬上降且可能還會升，的確與市場預期有段差距。所幸美元指數跌破一○三，顯見進一步升值壓力下降，間接透露再升息空間有限。

美股四大指數費半及那指今年分別大漲四五％及三十％，大幅領先標普的十四．五％及道瓊的三．三％。科技股對於利率較敏感，在預期利率高檔有限中，資金快速向高總市值股集中，使得蘋果、谷歌、亞馬遜、Netflix、微軟等今年漲幅都跑贏大盤，臉書漲幅也超過一倍。當然ＡＩ一戰成名的輝達，總市值從七千億美元拉高至一．○五兆美元，距離亞馬遜的一．二九兆美元不遠了；特斯拉從五千多億美元，也拉升至八二五七億美元。基本上科技股有八成漲幅是由上述個股所帶動，而資金流進這些個股趨勢還未改變。尤其是兩檔飆股特斯拉及輝達吸引上百億美元資金放空，軋空走勢仍在進行中。

費半的大漲得利於輝達推出ＡＩ晶片，而後超微也跟著推出；蘋果、谷歌、亞馬遜、臉書及微軟等則各自研究自己的ＡＩ晶片，整個ＡＩ產業替伺服器帶來榮景預期遠超一般想像。各機構也對ＡＩ市場做出評估，大致上到二○三○年以前，年複合成長率都超過三成，商機超過一．八兆美元以上。而毫無疑問台灣上從晶圓代工、下到伺服器代工都是全球超過六成的主要供應商，晶片、散熱、載板、交換器、電源供應器等，都有機會雨露均霑，所以台股加權指數及櫃買今年各上漲二二％及二四％並不意外，因為台灣是世界ＡＩ產業的軍火供應商。可以說只要美國科技股續漲，費半及那指未跌破十日線前，台股就有機會亦步亦趨。

電子五哥高喊ＡＩ時代來臨

最近台股上市櫃公司陸續召開股東會，與三個月前不同的是，大多數公司皆釋出看好下半年景氣，與先前語多保留有所不同。最明顯的的就是受惠ＡＩ伺服器的代工大廠，例如今年漲幅最大的緯創，董事長林憲銘指出，台灣的ＩＣＴ（資通訊）產業在疫情期間大家都沒賠錢，在全球ＩＣＴ產業及下游製造市場的年營收總和六千億美元中，台灣就占高達七成，他認為「台灣ＩＣＴ業者的本益比應在十到二○倍才是合理區間」。並表示緯創在一七及一八年就開始進行數位轉型，後續又把ＡＩ演算法、模型導入。此外，他也提到，緯創旗下的小金雞不只有緯穎，還有緯軟，未來都有爆發成長的潛力。

英業達（2356）總經理蔡枝安表示，ＡＩ伺服器題材的爆發始於第一季底、第二季初，目前伺服器ＧＰＵ供貨吃緊，預計要到第四季才會紓解，ＡＩ伺服器出貨動能發酵要在明年才會看到較大成長。以目前英業達內部ＡＩ伺服器出貨比重，預估今年將增至十％。先前預估ＡＩ伺服器營收占比已達其整體伺服器產品時至十五％來看，隨著內部出貨滲透率拉升，營收比重還可望持續提升。廣達董事長林百里表示，廣達已經趕上ＡＩ時代，六年前就卡位，如今這趨勢已成為市場焦點，未來產品都要有ＡＩ才會有賣點。

主機板的技嘉及微星，前者目前審慎看待ＰＣ產業，下半年有機會比上半年好，伺服器產品不會差，伺服器大量出貨還是落在下半年，第二季伺服器會比第一季好，下半年會比上半年好一些，至於二三年全年都成長，目前伺服器占營收比重已達二五％，而ＡＩ伺服器開始交貨了，ＡＩ伺服器滲透率約三○％；微星則對第三季及下半年營運釋出將「溫和成長」的樂觀看法外，亦看好生成式ＡＩ帶動新應用。有關ＡＩ所帶來的刺激，代工大廠一致看好，並認為下半年至明年將越來越好。

其他公司股東會也都是以利多為主，例如面驅動ＩＣ的聯詠認為第二季因為新產品開始出貨及中國手機新機種並搭配六一八檔期促銷，營收將會較第一季出現雙位數之成長，可望達成財測營收預期上緣三○五億元。聯詠技術處市場領先地位，面板驅動ＩＣ市占率為全球第二大，ＩＣ設計公司中更是全球第六、台灣第二，未來軟板取代硬板的趨勢延續，聯詠可望受惠安卓手機提高AMOLED軟板採用率、及SoC/AR/VR等多元產品線挹注。法人預估今年ＥＰＳ可望落在三五至三八元附近。

軍工股股價越墊越高

台積電產能利用率在輝達訂單加持下，預計第二季業績落底、下半年起將有機會一路上升，明年展望看好，最近不少國際機構將之列為ＡＩ必選股之一，股價可望震盪盤堅。旺矽為全球第五大Probe card（探針卡）廠，客戶超過八百家，受半導體庫存影響小，在產品組合優化下，毛利也可望維持過往水準。展望今年，庫存回補的時間較預期早發生。ＶＰＣ（垂直式探針卡）今年歐美客戶需求維持平穩，因為應用以資料中心、５Ｇ、車用為主，其中毛利較佳的ＭＥＭＳ（微機電）探針卡營收可望占整體ＶＰＣ十％，較去年倍數成長。首季ＥＰＳ二．九八元，前五月營收成長五．六％，預估全年ＥＰＳ約達十三．五元上下，ＰＥ尚未達十四．五倍。

台積電為生產ＡＩ晶片，加速在先進封裝的投資，周邊先進封裝設備商辛耘、萬潤、弘塑、京元電、日月光可一併注意，短線漲多拉回，但業績會出來，可趁此布局。京元電以往一向與聯發科搭配，但聯發科上半年業績乏善可陳，惟京元電首季ＥＰＳ就有○．九一元，在ＡＩ以及後面可望提升的通訊相關晶片業務，預估全年ＥＰＳ有機會坐五望六。

總市值今年大幅跳升直逼中華電信的台達電，在節能、綠能領域布局效益正開花結果，受惠電源、伺服器、風扇、基礎設施、電動車充電樁等需求推升，董事長海英俊指出，雖然今年市場有一些黑天鵝存在，但公司對全年營收仍有信心雙位數成長，請各位股東不必擔心。市場預估今年ＥＰＳ有機會挑戰十四至十五元，ＰＥ還不算高。

不只電子，包括傳產的重電中興電及華城都表示在手訂單高達一百至三百億元，已看到三年。裕隆集團的江申，近期最新接獲的外銷東南亞訂單，主要就是來自日本車架廠產能不足的轉單，未來類似的轉單效益可期，由於這些都屬長期穩定的訂單，且隨著合作關係深化，接單量可望逐年成長，也是推升營運成長的另一主力，法人預估全年ＥＰＳ有機會來到八至九元。

疫情間賣轉投資金雞達美樂以配息給股東的晶華，董事長潘思亮表示，疫後台灣觀光景氣復甦，「今、明兩年都不錯」，晶華現今表現已超越疫前一九年，今年集團營運更可望挑戰新高！華航及長榮航（2618）更在疫後觀光、機票熱賣，華航甚至緊急簽約租飛機以因應，外資大舉買進。以上包括ＡＩ相關股、代工大廠、內需觀光、重電、汽車及航空等強勢股，可以十日線為強弱關卡操作。

六月以來從台積電、信驊、緯穎、智原、創意、儒鴻、東元等等重量級公司都能完成填息，意味市場參與除權息氛圍提升。而接下來月底股東會仍將密集召開，之後就是除權息，包括聯發科、長榮、聯電等近一七○家，預計現金股息配發近六千億，只要美股未出現大變化，多頭行情可望延續。

資金、股市領先經濟，尤其外資前兩年大賣台股一．二兆，今年以來還算不上積極回補，至十六日止買超台股四三二六億元，加上國內積極發展開發ＥＴＦ市場，金額也超過七千億元，過去一段時間指數向上盤堅，市場直覺錢很多，這股氣勢經由美國科技股點燃，似乎不會一下子就結束，資金向各次族群湧進，包括半導體、代工五哥、電子各次產業龍頭，以及傳產的汽車、重電、航空、航太、軍工都有機會輪動。

全球最大巴黎航展十九日登場，台灣航太產業報團大舉參展搶商機，由龍頭廠漢翔、長榮航太領軍，結合國內相關廠商，以台灣館方式打團體戰。包括晟田、駐龍等航太產業鏈廠商也派員前往巴黎航展，拜訪客戶及接洽訂單商機。此外波音公司在最新公布資料中推估，未來二十年內，波音在全球服勤的商用飛機數量將增加一倍達四．二五萬架，增幅略高於競爭對手空中巴士。台廠發動機業者，包括漢翔、長榮航太、晟田、寶一、駐龍等四十家廠商，產品聚焦在發動機壓縮段、燃燒室、機匣、葉片、擴散器、環狀件、扣件及管件等受惠。再則九月份台北航太國防展將登場，規模創下新高。除了有國防部籌設的「國防館」展示軍備技術，今年美國在台協會（ＡＩＴ）及捷克也首度籌組國家館參加，展現合作契機，對於軍工股又是一大業績及股價表現之時。

金融股逐漸恢復元氣

整理一段時間的航太及軍工股，近期有駐龍及漢翔繼亞航突破，長榮航太、全訊、公準、榮剛、jpp-KY都屬於高姿態。

現階段股市來到一七二○○點之上，不少個股價位已高，但仍有些低基期或是殖利率穩健且不低者。例如去年表現很不好的金融股，今年逐漸恢復元氣，中信金今年將配現金一元，公司認為今年總體經濟雖會比去年差，但預期中信金今年獲利會比去年好，主要有兩個因素，一是中信銀今年可望獲利再衝高；二是防疫險陰霾已過，明年股利應有能力發得更好。中信金前五月稅後淨利一九八億元，每股盈餘一．○一元，淨值報酬率時三．六％，已回到去年之前水平。法人預估中信金今年獲利有望衝上四百億元，ＥＰＳ拚二元以上，則明年亦可望配較佳的股利。股價在近八年均價附近，不算貴。存股族最愛的三商銀及兆豐金，如今來看第一金表現較佳，第一金去年稅後純益二○五．九六億元，續創歷史新高，年增率四．三四％，ＥＰＳ為一．五六元。股利方面，今年通過發放現金股利○．八元、股票股利○．三元，共計一．一元，較去年發放的一．二元稍微縮水，期待今年獲利能交出好成績。

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