韓國啦啦隊女神李多慧，加入「樂天女孩」後，便成為鎂光燈追逐焦點，如今instagram追蹤人數突破百萬，足以見得她的超高人氣，日前上傳在球場上熱舞的影片，只見她跳到一半突然扯開襯衫，露出裡頭穿的黑色小背心，全身白嫩肌膚一覽無遺，短短時間就吸引數十萬人朝聖。

李多慧在instagram曬出一則影片，只見她身穿粉色襯衫搭配黑色短褲，跳著當紅韓國女團BLACKPINK的夯曲《BOOMBAYAH》，隨著音樂大秀火辣舞姿，接著狂扭如同電動馬達般的蜜桃翹臀，讓所有粉絲看得如癡如醉，隨後變換歌曲時，更直接將襯衫脫掉，只見裡頭穿著黑色背心，露出香肩及白嫩肌膚，傲人上圍明顯隨著舞步狂震，尤其在Ending Pose時還不忘對著鏡頭眨眼放電，立刻電暈一票粉絲。

貼文底下也湧入大批粉絲留言：「去當舞者啦當拉拉隊可惜」、「被啦啦隊耽誤的女團成員」、「讓人目不轉睛的舞蹈」、「我前面10秒就暈了」、「舞蹈的天花板」、「我這年紀看這會三高」、「看多慧跳舞連自己都跟著有活力了」、「怎麼有人可以把性感和可愛詮釋這麼完美」，也有不少人點出另一個重點：「丞琳該追蹤多慧了吧，來學習跳舞的表情管理」、「楊丞琳可以多學學」。

有網友近期在抖音挖出李多慧示範卸妝過程的影片，雖然全素顏但皮膚狀態頗佳，氣色也相當不錯，可以說是做足保養功夫，不過與上妝後模樣仍有所差異，讓網友驚呼：「感覺都不是一個人了」，意外引發討論。