高通膨使消費者的預算縮減，根據日媒報導，東南亞主要的服裝和鞋類生產商，今年對美國的貿易量有所下滑，業內人士和專家警告，未來前景會更加黯淡。根據統計，柬埔寨、孟加拉、緬甸和越南服裝和鞋類製造商，今年前4個月對美出口按價值計算暴跌20%至30%。

根據日經亞洲報導，美國德拉瓦大學副教授陸勝（Sheng Lu，音譯）指出，美國許多時裝公司因需求萎縮，紛紛削減採購訂單，並減少庫存，進而導致貿易量下降。

根據海關當局公布數據，柬埔寨高度依賴服裝、鞋類以及旅遊用品出口，但今年前幾個月的出口整體下降30%。柬埔寨紡織、服裝、鞋類和旅遊用品協會(TAFTAC)秘書長Ken Loo說，通膨和俄羅斯入侵烏克蘭造成的經濟影響是下降主因。

孟加拉牛仔布博覽會和孟加拉國服裝交易所 (BAE) 的創始人、服裝廠總經理 Mostafiz Uddin透露訂單減少情況，許多工廠沒有滿負荷運轉，這意味著工人的工作時間和加班時間都減少了。

數據亦顯示，孟加拉對歐洲的服裝出口減少3%，柬埔寨也略為減少。