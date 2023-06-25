美國繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）搭上AI熱潮，推升今年來股價飆漲200%，本周一度衝上439美元歷史天價，不過在股價創高之際，輝達第二大股東（持股比重僅次於創辦人黃仁勳）趁機賣掉部分股票，套現5100萬美元（約台幣15.7億元），連同本月其他兩位輝達董事出脫持股，這三位大股東累計進帳約1.86億美元（約台幣57.5億元）。當內部人急著賣股，股市小白當心成為韭菜。

綜合外媒報導，據21日揭露申報資料顯示，從2008年起就擔任輝達董事的Mark Stevens，在上周五和本周二拋售11萬 8602股輝達股票，每股成交價約在429.9美元至434.2美元之間，總共進帳逾5100多萬美元，這些股票是他與妻子透過信託間接持有的。

除了Stevens之外，還有兩位輝達大股東趁著公司股價飆漲，脫手部分持股，董事Tench Coxe上周出售價值2100萬美元的股票，6月初也賣股進帳 3800萬美元；另一位董事Harvey Jones兩次拋售股價，分別入袋逾2800萬美元、4800萬美元。

輝達三位董事狂賣股票，本月以來累計套現約1.86億美元（約台幣57.5億元）。

Stevens長期在輝達任職，因此擁有相當多公司股票，在最近賣股之前，Stevens持股比重名列第二大股東，僅次於輝達創辦人兼執行長黃仁勳。

周三提交的文件顯示，Stevens與妻子共同持有的信託基金中仍有105萬股輝達股票，另一個信託持有198萬股股票，他還直接持有129萬股股票。

輝達股價從年初的143美元起漲，一路不回頭向上攀高，迄今已狂噴200%，股價連三天走弱，23日下跌1.9%，收在422.09美元。