陸媒近日報導，中國大陸正在開發新一代核動力巡洋艦，排水量約在2.8頓至3.2萬噸之間，全核動力系統，且設計隱身艦型。對此，前陸軍中將帥化民指出，陸方設計核動力巡洋艦就是要在大國博弈上使用，現在的055大驅雖然也被歐美各國視為巡洋艦，但由於需要燃油，在長距離航行上會有諸多不便。

根據《網易新聞》17日報導，稱中國大陸未來的巡洋艦體系中，最大噸位應該在20000噸以上。而且其實大陸研究巡洋艦不是秘密，中航重工曾展示4艘海洋核平臺及船舶，其中就包括核破冰船和核動力巡洋艦，這更加證實了中國大陸巡洋艦的真實性。

帥化民23日則在中天節目《全球大視野》中指出，中國大陸的055為什麼叫大驅呢，因為它已經到巡洋艦的等級，使用上也差不多，但現在055還需要吃油，缺點就是巡弋的距離沒有核動力的強。帥進一步推估，大陸未來會以055為基礎，裝上核動力後可以大幅增加航程、加強動力，提高巡航速度，發電量更高、雷達更遠、彈艙更多，配上核子航母後，可以進行遠洋作戰。

對於當下解放軍海軍的戰力，帥化民認為，還是只能在近洋裡面占優勢，到遠洋就出問題了，因為執行長程作戰任務，補給方面燃料、攜帶量要夠、打擊力要夠，有些人把「055大驅」吹得天下無敵，但是它有短版，中國大陸將來要進行大國博弈，到印度洋、到夏威夷，055在航程上就會顯現疲態。

帥化民稱，中國大陸有大驅的底子，要升級核動力不難，中方海軍發展有一個態勢，「大驅要核動力，航母要核動力、潛艇也要核動力。」帥還強調，美國海軍號稱全世界第一，航母雖然多，但往往處於3條船在訓練、3條船在船塢裡面的情況，實際上能用的航母不多，再加上要佈署在全世界各大海域，沒辦法集中戰力對準中國大陸。