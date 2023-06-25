配合義務兵役恢復1年，國防部與教育部推出就學「3+1方案」，讓役男能夠3年完成學業、1年當兵。前立委郭正亮昨(24日)指出，教育部沒有想到2個重要問題，其一是不知道寒暑假對大學生心靈成長的重要性，其二是沒想過有些校系的課程會「擋修」問題以及學校授課教師不足，這對校方的壓力非常大。

因應義務役從4個月延長為1年，國防部拋出「3+1方案」，役男就讀大學的4年可同時完成服役和學業，教育部也公布「彈性修業指引」，確定首批適用對象是94年次出生後役男，在今年9月中旬念大學即符合資格，不接受女學生申請，沒有強制參加，學生能依照自由意志選擇，以不影響專業能力培養及不變動畢業學分條件為原則。

郭正亮24日在政論節目《TVBS戰情室》表示，若選擇「3+1方案」就要犧牲所有的寒、暑假，重點就在於「寒暑假對一個人的成長重不重要」，想要盡快畢業他沒有意見，但並不認為每個人都會喜歡這個模式。

郭正亮認為，寒暑假事實上很重要，對一個人的心靈成長非常重要，像他的女兒每個寒暑假都在打工，這對她很重要，因為她學的東西跟工作有關，當然也會影響她未來的發展。「教育部就是完全沒考慮到，寒暑假對一個大學生的成長，有沒有意義嘛」，郭正亮批評，教育部只是提出一個方案，保證役男也可以4年畢業，只要犧牲所有寒暑假就好。

郭正亮也點出另一個問題就是「擋修」，即前置的基礎課程沒有通過，就無法修讀進階的課程。他曾就讀機械系，「機械製圖要學4年欸，一沒有過二就不能修讀，很多系都會有這種課程嘛，前面擋後面」。

郭正亮續指，系所的老師也是有限的，如果逼大家寒暑假都要開課，「我系上老師就是不夠啊，你要怎麼辦？」有一些學科，好的老師就是沒幾個。

主持人錢怡君也提到，大學教師也可能會收到很多學生的拜託，「可不可以讓我過？因為我要去當兵」。郭正亮也透露，「你去問(台灣民意基金會董事長)游盈隆你就知道，他的『比較政治(課程)』會當掉三分之一(的學生)」，過去念機械系也有很多老師會當掉三分之一的學生，「你就全部被擋修啊」。

郭正亮說，這是老師的授課風格，學生要不要修讀可以自己選擇，但學校有些專業科目的老師是有限的，又會一個課程擋修另一個課程，對校方的壓力非常大。