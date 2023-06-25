台灣兵役從4個月改回1年，教育部推出「3+1方案」，讓原本大學4年，可以3年就讀完，1年去當兵。台北市議員張斯綱不禁表示，這是荒唐過頭了，乾脆把大學學制變成3年就好了，何必繞個圈。

張斯綱24日在中天《週末大爆卦》節目中表示，這是荒唐過頭了。3年讀大學，有些科系要修的學分很多，甚至到180個學分才能畢業，3年要硬塞這麼多學分。

張斯綱接著指出，學生學到的東西要消化，要做作業或是團體討論，並不是下課就沒事了。像一些大傳科系要去拍片、訪問，有很多課要用課餘時間去做，才能拿到那2個學分；還有學生要利用暑假去實習，才能拿到學分。

張斯綱不禁說，乾脆把大學學制變成3年就好了，何必繞個圈；女生就放風，男生就去當兵，早點讓大家入社會，這也是可以思考的。

張斯綱指出，如果國防部真的這麼缺人力，動到學生的身上，就把我們的政策、制度作改變。這個政策實在太荒謬，而且講得不清不楚，變成所有的事情都要配合國家。他甚至認為，兩岸之間可能兵凶戰危，為什麼不讓兩岸之間有一個很和緩的環境，不要讓學生擔心第3年、第4年就要去上戰場。