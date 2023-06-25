教育部推出「3+1方案」，讓原本大學4年可以3年就讀完，1年去當兵，退役中將、國民黨立委吳斯懷表示， 「真是削足適履，搞亂教育體制、影響服役成效、造成人心浮動、家長憂心未來、學生無所適從」。

吳斯懷24日在臉書粉專貼文表示，這8年民進黨執政，搞得兩岸兵凶戰危，蔡政府不得不將兵役延長為1年。現在教育部推出「3+1方案」，真是削足適履，搞亂教育體制、影響服役成效、造成人心浮動、家長憂心未來、學生無所適從。

吳斯懷接著指出，所有問題的根源就在於兩岸關係，馬總統執政8年，兩岸交流密切、和平發展、共榮互利，沒有軍機繞台，沒有戰爭風險，總統蔡英文執政這8年，兩岸兵凶戰危，戰爭風險日益升高，不得不增加軍購、強化後備戰力、將兵役延長為一年，積極準備戰爭。

吳斯懷點出，看看PTT網友的反應，網友認為這樣的政策顯然男女不平等，開宗明義就說此條例不適用女性；再者，網友認為早一年或晚一年出社會根本沒差，但4年大學生活無法重來，「誰會蠢到少享受一年的大學生活去當兵？」網友甚至質疑，這一年的役期究竟要在就讀大學期間的什麼時候執行？在入學前或3年畢業後服役都不可能，更遑論是書念到一半突然去當兵」，「當完兵會腦殘一陣子，之前都白唸了，請不要再亂搞了」。

吳斯懷更指出，PTT上也有多則相關貼文熱議，「史上最白X政策，學也學不好，兵也沒當好」、「男女要分開上課，因為進度不同」、「以後大四全是女同學」、「智X政策又多一個」、「基本就等於3年畢業，能辦到的沒幾個」、「台男有夠可憐」、「你擺明說大學不需要讀4年不就得了」。