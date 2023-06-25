被戴綠帽，還要被岳父暴打？大陸一名男子近日貼出影片，指控自己的20多歲嬌妻劈腿當地機關的局長，整件事還是小女兒對自己說「有個爺爺跟媽媽親親」才得知，事後衝去岳父家討公道，還被對方毆打，要他不准聲張，由於事後男子實名舉報，引發網路熱議。

綜合陸媒報導，唐山一名綠帽夫上傳一段影片「50穗局長出軌20歲嬌妻」並實名舉報，他表示，在今年3月時，小女兒突然對他說「有個爺爺跟媽媽親親」，才知道妻子在外有染，雖然生氣，但仍決定隱忍，慢慢蒐集證據。

過程中他發現，妻子與小王年齡差了30歲，但兩人頻繁偷情，時不時在外開房間，甚至還趁他不在時，把局長帶回家親熱，也不顧女兒在家，就連凌晨也常偷跑出門。

綠帽夫帶著母親到親家討公道，未料岳父得知後，反而出手毆打他，要求他不得聲張此事，妻子更放話「胳膊擰不過大腿」，暗喻自己背後勢力龐大。他一查才發現，妻子出軌對象是當地政府機構的劉姓局長。

綠帽夫最後透露，出軌曝光後，妻子迅速轉移財產，接走女兒，還把家裡清空，能賣的都賣掉，如今自己一貧如洗。但在此之後男子再也沒有更新資訊，引發網友討論：「人呢？怎麼沒下文了」、「該不會被滅口了吧」、「是不是有人拿錢封口了」、「快點更新後續啊」、「別問了，出社會的都懂」。