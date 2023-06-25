新竹瓦斯公司設備異常導致氣爆憾事，縣長楊文科24日晚召開跨局處緊急會議，指縣府責無旁貸，瓦斯公司絕對全權負責，將預防性更換全縣18個軸流閥，盡速全面性更換具壓力與漏氣異常遮斷功能的微電腦瓦斯表，25日上午縣府將與專業技師初勘氣爆受災社區大樓結構，確保安全無虞才讓居民返回。

楊文科表示，事故是因整壓站軸流閥故障所致，要求瓦斯公司以最快速度就全縣共18個軸流閥預防性全面性更換，確保意外不再發生。另外，新竹縣將盡速全面性更換具壓力與漏氣異常遮斷功能的微電腦瓦斯表，在異常時自動斷氣，更確保用戶安全。

在受災戶照顧部分，受災社區目前封鎖，縣府以居民安全為最大考量，所有須外宿的居民住宿費一人一天補助1200，不論依親或住朋友家都一樣給補助，也由瓦斯公司負責，縣府確認建物安全後，才會協助居民返回，在此之前住宿補助都會持續。

目前受災社區所有居民已撤離，為確保安全，工務處25日上午將邀集建築師和技師到場初勘，協助判斷建物的安全性，並持續委託專家鑑定，確認大樓安全性之後，讓居民安全地返家。

楊文科表示，受災居民所有損失，縣府都會承擔，包含傷者醫療費、復健費用及後續心理諮商，都會全權負責；房屋等財產損失也同樣負擔，新竹瓦斯公司已建立單一窗口受理賠償事宜。

由於社區大樓住戶均暫時搬離安置，新竹縣警察局已要求竹北分局於該大樓設置臨時巡邏箱，由派出所同仁每班巡邏均前往巡查，以防制竊盜等治安事件發生，確保民眾住家財產安全。