37歲男星炎亞綸擁有絕佳口才跟幽默的機智反應，使他在綜藝領域發光發熱，沒想到近日捲入醜聞，除了「十大傑出青年」資格被撤銷，也丟掉公視新節目，日前實境節目《嗨！營業中》則發表聲明，表示後續錄好未播出的部分會謹慎處理，但本周會如期播出製作完畢的內容，而昨(24)日晚間，粉專發出多張宣傳圖，可見炎亞綸的確仍有鏡頭，卻出現一項變化，引起外界關注。

《嗨！營業中》昨(24)日為全新一季首播，炎亞綸擔任「店長」的職位，合作藝人有莎莎、庹宗康、姚元浩、曾沛慈、婁峻碩、鹿希派，然而節目粉專發出多張宣傳圖，炎亞綸雖然仍有入鏡，然而以往多有正臉畫面的他，卻只剩下側臉或者背影。

畫面曝光後隨即引起粉絲熱議，寫下：「只剩後腦勺」、「想看正面」、「支持亞綸，拒絕換人；原班人馬，缺一不可」、「竟然只剩側面，不過還是最帥的」、「喜歡有炎的畫面」、「還好沒有刪減，還是覺得全部的人一起才好看，今天的也很精彩」、「期待下集到來，阿布我們愛你。」

炎亞綸到耀樂記者會現場道歉。(圖/中時資料照)

事實上，炎亞綸21日無預警現身舊愛網紅耀樂的記者會鞠躬道歉，離去時，落淚強調沒有偷拍、是雙方合意發生親密行為，並強調願意負起後續法律責任，而耀樂3天以來，接連被爆出桃色交易等醜聞，對此，耀樂並未回應，直到24日晚間在IG打破沉默，表示：「今日已到案，一切靜待司法調查」，透露交由法院來判決炎亞綸是否有罪的決心。

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