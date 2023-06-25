夏天一年比一年熱，不少民眾回家後，都是第一時間就打開冷氣，卻又擔心到時電費單數字難看。對此台電就指出，冷氣搭配循環扇，不僅省電又涼快，但放在2位置才會有用。

台電在官方粉專「台電電力粉絲團」發文表示，吹冷氣搭配循環扇，可大幅加速室內空氣對流，涼的很快。台電解釋，循環扇與電風扇看起來相似，但其實扇葉與設計不同，前者可以集中風力，吹出螺旋柱狀的強風，適合帶動室內空氣流通，是冷氣的最佳神隊友。

台電指出，熱空氣上升、冷空氣下降的原理大家都知道，因此循環扇最佳的擺放地方，在冷氣出風口下方，也就是跟冷氣同側，抑或是放在房間內最長的對角處，讓循環扇對著室內中央吹，同時記得仰角，讓後方的扇葉能捲入冷空氣，將熱空氣吹散／反射，如此反覆循環促進對流，就能快速調節室溫，如此一來不但省電，還會更涼快。

台電補充，冷氣設26至28度，搭配循環扇，是最佳的設定，此外循環扇一年四季都適用，無論是搭配暖氣或是除濕機都有相當好的效果。