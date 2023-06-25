大陸高人氣綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》廣邀知名男藝人參賽，使許多人事業再創顛峰，目前來到第三季，微博瘋傳30日在湖北長沙市錄製第一集，並曝光最終成團名單，陣容相當豪華，6位台灣藝人也在其中，隨即引起外界注意。

目前流出的《披荊斬棘的哥哥3》參賽者名單共有30位男星參賽，台灣藝人包括林志穎、王耀慶、蘇見信、藍正龍、唐禹哲和瘦子，其他還有胡彥斌、品冠、李玖哲、張棟樑、許紹洋、胡兵、李賢璞、彈殼、鄭嘉穎、陳楚生、王櫟鑫、張遠、俞灝明、陸毅、力丸、伯遠、魏哲鳴、馬伯騫、蔡國慶、徐良、關智斌、蘇小玎、魏巡、董寶石等人。

據了解，6名台灣男星中，王耀慶、唐禹哲均在大陸深耕，林志穎則會往返兩岸，瘦子目前在湖北商演，蘇見信5月跟大淵在《中國說唱巔峰對決》同台，20日則發文透露7月在河北「麻椒音樂節」有商演，唯有藍正龍年初透露在籌備台灣電影，不過他曾至大陸拍戲，在大陸仍有一定的知名度。

然而以上消息均未被證實，而且過去《乘風破浪的姊姊》及《披荊斬棘的哥哥》每次開播之前，網路均會流傳參賽者名單，但最終都會與實際名單有所出入，因此本次名單流出，許多網友先選擇觀望。