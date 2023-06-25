英國廣播公司（BBC）報導，瓦格納集團首腦普里格津在其Telegram上發布一條語音訊息，稱他已同意「終止」其部隊向俄羅斯首都挺進的行動，以「避免流血」。

俄羅斯國營電視頻道「俄羅斯24」（Rossiya 24）報導，在白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）與普里格津（Yevgeny Prigozhin）會談後，普里格津同意終止其部隊的行動並「緩和局勢」。

報導援引白俄總統辦公室新聞單位的說法稱，「普里格津接受了盧卡申科關於停止瓦格納在俄羅斯境內的活動，以及採取進一步措施緩和緊張局勢的建議。」

報導還稱，事實證明「有可能找到一種可接受的方式，以緩和（局勢），並為瓦格納戰士提供安全保障」，且俄羅斯總統普丁也已同意本次談話的結論。

另據路透社報導，普里格津表示，在過去的24小時中，他的軍隊已向莫斯科挺進了200公里。

目前瓦格納戰士已走完前進莫斯科的大部分路程，並佔領了羅斯托夫市（Rostov）。（譯者：施施）1120625