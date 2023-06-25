3名消息人士表示，美國情報官員早就知道，瓦格納集團首腦普里格津長期計劃對俄羅斯軍事領導階層發起重大挑戰，但目前尚不清楚他的終極目標為何。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，2名知情人士透露，本週稍早，情報官員已向被稱為「八人幫」的國會領袖通報瓦格納軍團在俄羅斯附近的行動和設備集結狀況。

1位西方情報官員和另名消息人士表示，早在瓦格納進軍俄國之前，美國和西方情報官員都看到，有跡象表明普里格津（Yevgeny Prigozhin）正為某種行動預做準備，包括集結武器和彈藥。

熟悉情報的1名消息人士表示，「這一切發生得太快」，很難看出普里格津威脅俄羅斯軍方的認真程度，以及他究竟打算把他的部隊帶到哪裡。

在瓦格納軍團聲稱控制多個軍事設施，並派遣部分戰士挺進莫斯科後，普里格津今天在Telegram上宣布，「我們正按照計畫調轉縱隊，從另一個方向返回我們的野戰營地。」

熟悉美國政府想法的消息人士告訴CNN，隨著局勢發展，美國和西方官員正小心翼翼地避免施加壓力，因為俄羅斯總統蒲亭可能將西方的任何參與行動當成武器。

消息人士指出，美國跨部門政府官員於昨晚召開緊急會議，以評估此事。由於事態進展迅速，美國和歐洲官員都感到措手不及。

根據白宮發布的消息，總統拜登今天與法國、德國和英國領導人就俄羅斯局勢進行通話，並重申「對烏克蘭的堅定支持」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）辦公室今天也證實，他已與加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國和歐盟官員通話。

英國外交、國協及發展事務部（Foreign, Commonwealth and Development Office，FCDO）發言人也告訴CNN，英國召開了政府緊急工作小組會議，討論正在發生的事件。

據知情人士的說法，儘管美國和歐洲情報官員早在去年就知道普里格津正與俄羅斯軍方進行權力鬥爭，但他們並未預測到普里格津將率領部隊攻擊俄國南部的羅斯托夫地區（Rostov）。

美國或歐洲官員也無法確認普里格津提前多久開始策劃叛亂。1位消息人士稱，看來這類行動至少需要數天時間才能準備好。不過，另名消息人士指出，羅斯托夫非常接近烏克蘭前線，因此可能不需要考慮太多。（譯者：施施）1120625